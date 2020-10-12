2020'nin üçüncü çeyreğinde bilgisayar satışları rekor kırdı: İşte en çok bilgisayar satan markalar

2020'nin üçüncü çeyreğinde bilgisayar satışları rekor kırdı: İşte en çok bilgisayar satan markalar

Bilgisayar satışları, ilk çeyrekteki sert düşüşün ardından ikinci çeyrekte artmıştı. Üçüncü çeyrekte ise satışlar son 10 yılın rekorunu kırdı.

Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte, son 8 yıldır küresel çaptaki bilgisayar satışları oldukça azaldı.

Ardından bu yılın başlarında bir de koronavirüsün patlak vermesi, ilk çeyrekteki bilgisayar satışlarının yüzde 12,3 azalmasına neden olmuştu.

Daha sonra salgının etkisinden kurtulan bilgisayar pazarı, internet kullanımının da oldukça artmasıyla yükselişe geçti ve üçüncü çeyrekte son 10 yılın rekorunu kırdı.

YÜZDE 13 ARTTI

Canalys araştırma şirketinin yeni raporuna göre, üçüncü çeyrekteki bilgisayar satışları yüzde 13 oranında arttı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

2020'nin ikinci çeyreğinde en çok bilgisayar satan marka, 19 milyon 270 bin adetle Lenovo oldu. Lenovo'yu, 18 milyon 660 bin adetle HP takip etti. Her iki şirketin pazar payları sırasıyla yüzde 24,3 ve yüzde 23,6 olarak gerçekleşti.

11 milyon 989 bin satışla yüzde 15,1 pazar payına ulaşan DELL üçüncü sırada yer alırken, Apple ise 6 milyon 372 bin satış ve yüzde 8,1 pazar payıyla dördüncü sıraya yerleşti.

Listenin beşinci sırasında ise 5 milyon 639 bin adet satış ve yüzde 7,1 pazar payıyla Acer yer alıyor.