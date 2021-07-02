- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- 2021'de en çok ziyaret edilen 10 web sitesi belli oldu
2021'de en çok ziyaret edilen 10 web sitesi belli oldu
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 09:10
- Güncelleme : 02.07.2021 - 09:34
Koronavirüs salgını ile birlikte gelen karantina uygulamaları ve diğer kısıtlamalar, insanların elektronik ürünlere ve internete daha fazla ilgi göstermesini sağladı.
Bu dönemde, özellikle teknoloji şirketleri servetlerine servet katarken, bu durum internet sitelerinin trafik oranına da yansıdı.
Yeni yayınlanan rapora göre, 2021'de dünya genelinde en çok ziyaret edilen web sitesi, aylık 90,6 milyar ziyaretçi ile Google oldu.
Dünyanın en popüler arama motoru, pandemi döneminde oldukça fazla kullanıldı ve en yakın rakibini neredeyse üçe katladı.
Google'ın çatısı altında bulunan popüler video platformu YouTube ise, aylık 34 milyar ziyaretçiyle ikinci sırada yer alıyor.
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 WEB SİTESİ
2021 yılında en çok ziyaret edilen 10 web sitesi ve aylık kullanıcı sayıları şu şekilde:
Google: 90,6 milyar ziyaretçi
YouTube: 34 milyar ziyaretçi
Facebook: 22 milyar ziyaretçi
Twitter: 6,75 milyar ziyaretçi
Instagram: 6,21 milyar ziyaretçi
Wikipedia: 5.87 milyar ziyaretçi
Baidu.com: 5,75 milyar ziyaretçi
Yandex.ru: 3,69 milyar ziyaretçi
Yahoo: 3,63 milyar ziyaretçi
XVideos: Aylık 3.33 milyar ziyaretçi
Listeye daha yakından baktığımızda, özellikle sosyal medya sitelerinin ilk sıralarda olduğunu görüyoruz.
YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram ilk 5'te yer alırken, Baidu ve Yandex gibi arama motorları da ilk 10'a girmeyi başarmış durumda.
Öte yandan, ilk 10'da yer alan web sitelerinin aylık toplam ziyaretçi sayısı 181 milyonu aştı.