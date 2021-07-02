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    2021'de en çok ziyaret edilen 10 web sitesi belli oldu

    Yeni yayınlanan rapora göre, 2021'de en çok kullanıcı trafiğine sahip internet siteleri açıklandı. Zirvede ise tahmin edebileceğiniz gibi Google var.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 09:34
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    2021'de en çok ziyaret edilen 10 web sitesi belli oldu

    Koronavirüs salgını ile birlikte gelen karantina uygulamaları ve diğer kısıtlamalar, insanların elektronik ürünlere ve internete daha fazla ilgi göstermesini sağladı.

    Bu dönemde, özellikle teknoloji şirketleri servetlerine servet katarken, bu durum internet sitelerinin trafik oranına da yansıdı.

    Yeni yayınlanan rapora göre, 2021'de dünya genelinde en çok ziyaret edilen web sitesi, aylık 90,6 milyar ziyaretçi ile Google oldu.

    Dünyanın en popüler arama motoru, pandemi döneminde oldukça fazla kullanıldı ve en yakın rakibini neredeyse üçe katladı.

    Google'ın çatısı altında bulunan popüler video platformu YouTube ise, aylık 34 milyar ziyaretçiyle ikinci sırada yer alıyor.

    google youtube

    EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 WEB SİTESİ

    2021 yılında en çok ziyaret edilen 10 web sitesi ve aylık kullanıcı sayıları şu şekilde:

    Google: 90,6 milyar ziyaretçi
    YouTube: 34 milyar ziyaretçi
    Facebook: 22 milyar ziyaretçi
    Twitter: 6,75 milyar ziyaretçi
    Instagram:  6,21 milyar ziyaretçi
    Wikipedia: 5.87 milyar ziyaretçi
    Baidu.com: 5,75 milyar ziyaretçi
    Yandex.ru: 3,69 milyar ziyaretçi
    Yahoo: 3,63 milyar ziyaretçi
    XVideos: Aylık 3.33 milyar ziyaretçi

    Listeye daha yakından baktığımızda, özellikle sosyal medya sitelerinin ilk sıralarda olduğunu görüyoruz.

    YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram ilk 5'te yer alırken, Baidu ve Yandex gibi arama motorları da ilk 10'a girmeyi başarmış durumda.

    Öte yandan, ilk 10'da yer alan web sitelerinin aylık toplam ziyaretçi sayısı 181 milyonu aştı.

    2021 de en çok ziyaret edilen 10 web sitesi belli oldu #2

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