2021'de Türkiye'de 288 binden fazla siber saldırı gerçekleşti

WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından elde edilen verilere göre, 2021’in ilk 6 ayında Türkiye’de 288 bin 445 adet siber saldırı yapıldı.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşandı. Gelen bilgilere göre, 2021 yılında da saldırılar hız kesmedi.

Güvenlik hizmetleri sunan WatchGuard, Türkiye’de gerçekleştirilen siber saldırılara yönelik rapor yayınladı.

288 BİNDEN FAZLA SİBER SALDIRI

WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından elde edilen verilere göre, 2021’in ilk 6 ayında Türkiye’de 288 bin 445 adet siber saldırı gerçekleşti.

Ocak ve haziran ayları arasında, Türkiye’de her gün 1611, her saat 67 ve her dakika 1 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı yapıldı.

Yılın ilk yarısında 31 bin 613 adet ağ güvenliği saldırısı yaşandı. Bunların büyük çoğunluğu Web Brute Force Login yöntemiyle gerçekleşti.

Saldırganlar, uzun denemelerin sonucunda doğru şifreyi tutturarak sisteme sızmayı başardı.

Son zamanlarda e-posta ve şifrelerin yaygın bir şekilde Dark Web üzerinden satılması nedeniyle saldırganlar daha kolay bir şekilde şifreleri öğrenebiliyor.