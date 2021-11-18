2021'in en çok kullanılan şifreleri belli oldu

2021'in en çok kullanılan şifreleri belli oldu

Nordpass tarafından yapılan araştırmaya göre 2021 yılında kullanılan popüler şifreler, bilgisayar korsanlarının ekmeğine yağ sürüyor. En çok tercih edilen şifre ise 123456 oldu.

2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri kadar önlem almadığını gösteriyor.

Şifre yöneticisi yazılımı NordPass’in yıllık olarak paylaştığı "En Yaygın Şifreler" raporu yayınlandı.

KENDİ İSMİNİ KULLANANLAR VAR

Rapor, insanların şifre olarak futbol takımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimlerini yaygın olarak kullandığını gösterdi. Ayrıca rapora göre birçok kişi, şifre olarak kendi ismini kullanıyor.

Bilgi teknolojileri güvenliği şirketi ESET'ten Jake Moore, bu araştırmanın insanların hala zayıf bir parola kullanmanın içerdiği riskleri anlamadığını gösterdiğini vurguladı.

Moore, insanlara ziyaret ettikleri her site için ayrıntıları hatırlamak zorunda kalmadan farklı şifreler belirleyebilen bir şifre yöneticisi kullanmalarını tavsiye etti.

EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRE: 123456

Şimdiye kadar sızdırılan 4TB'lık dev veriyi analiz eden Nordpass, en yaygın şifreleri belirledi.

Sonuçlar, 123456'nın dünya çapında en yaygın şifre olduğunu ve tahmini olarak 103 milyon 170 bin 552 kullanıcı tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı.

123456789 ve 12345, sırasıyla 46 milyon 27 bin 530 ve 32 milyon 955 bin 431 ile ikinci ve üçüncü en popüler şifreler oldu.

Ayrıca, İlk 10 listesindeki diğer popüler şifreler arasında qwerty, password ve 111111 de yer aldı.

ŞİFRE BELİRLEMEDE KÜLTÜREL ETKİ

Diğer taraftan, bir ülkedeki popüler futbol kulüplerine ve diğer kültürel simgelerinin de şifre olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Örneğin; "Colocolo" Şili'de, "Bacional" Brezilya'da, "Sparta" Çek Cumhuriyeti'nde, "Marsilya" Fransa'da ve "Schalke04" Almanya'da yaygın şifreler olarak kullanılıyor.

Ayrıca, İrlanda'da "guinness" gibi ünlü yerel içecek isimleri; Nijerya'da "Christ" ve Suudi Arabistan'da "Bismillah" gibi şifreler de sıklıkla kullanılıyor ve kolayca tahmin ediliyor.

ERKEKLER, KÜFÜRLÜ ŞİFRELER TERCİH EDİYOR

Rapor, kadınların şifre olarak "gün ışığım" veya "seni seviyorum" gibi daha olumlu ve sevgi dolu kelimeler kullandığını buldu. Erkeklerin ise daha çok küfür, spor ve özellikle futbolla ilgili şifreler kullanma eğiliminde olduğu görüldü.

2021'DE EN ÇOK KULLANILAN 10 ŞİFRE

123456

123456789

12345

qwerty

password

12345678

111111

123123

1234567890

1234567

Uzmanlara göre, en çok tercih edilen yukarıdaki şifreler, bir saniye bile sürmeden rahatlıkla kırılabiliyor.