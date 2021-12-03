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    2021’in en popüler emojileri belli oldu

    Unicode Konsorsiyumu, kısa süre önce 2021’in en çok kullanılan emojilerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 11:32
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    2021’in en popüler emojileri belli oldu

    Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

    Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, 2021 yılında da oldukça sık kullanıldı.

    Evrensel Kod standardının geliştirilmesini ve yazının modern yazılım ortamında sunulmasını amaçlayan Unicode Konsorsiyumu, 2021 yılında en çok kullanılan emojileri açıkladı.

    2021'İN EN POPÜLER EMOJİLERİ

    Dünyanın çevrim içi nüfusunun yüzde 92’sinin emoji kullandığını söyleyen Unicode Konsorsiyumu tarafından paylaşılan en popüler emojiler listesi şu şekilde:

    1. SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

    2021’in en popüler emojileri belli oldu #1

    2. KIRMIZI KALP

    2021’in en popüler emojileri belli oldu #2

    3. GÜLMEKTEN YERDE YUVARLANMAK

    2021’in en popüler emojileri belli oldu #3

    4. EL İLE BEĞENİ İŞARETİ

    2021’in en popüler emojileri belli oldu #4

    5. ŞELALE GÖZYAŞLARI

    2021’in en popüler emojileri belli oldu #5

    6. KATLANMIŞ ELLER

    2021’in en popüler emojileri belli oldu #6

    7. ÖPÜCÜK ATAN YÜZ

    2021’in en popüler emojileri belli oldu #7

    8. KALPLERLE GÜLEN YÜZ

    2021’in en popüler emojileri belli oldu #8

    9. KALP GÖZLERLE GÜLEN YÜZ

    2021’in en popüler emojileri belli oldu #9

    10. GÜLEN GÖZLERLE GÜLEN YÜZ

    2021’in en popüler emojileri belli oldu #10

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