2021’in en popüler emojileri belli oldu

2021’in en popüler emojileri belli oldu

Unicode Konsorsiyumu, kısa süre önce 2021’in en çok kullanılan emojilerini açıkladı.

Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, 2021 yılında da oldukça sık kullanıldı.

Evrensel Kod standardının geliştirilmesini ve yazının modern yazılım ortamında sunulmasını amaçlayan Unicode Konsorsiyumu, 2021 yılında en çok kullanılan emojileri açıkladı.

2021'İN EN POPÜLER EMOJİLERİ

Dünyanın çevrim içi nüfusunun yüzde 92’sinin emoji kullandığını söyleyen Unicode Konsorsiyumu tarafından paylaşılan en popüler emojiler listesi şu şekilde:

1. SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

2. KIRMIZI KALP

3. GÜLMEKTEN YERDE YUVARLANMAK

4. EL İLE BEĞENİ İŞARETİ

5. ŞELALE GÖZYAŞLARI

6. KATLANMIŞ ELLER

7. ÖPÜCÜK ATAN YÜZ

8. KALPLERLE GÜLEN YÜZ

9. KALP GÖZLERLE GÜLEN YÜZ

10. GÜLEN GÖZLERLE GÜLEN YÜZ