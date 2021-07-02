2021'in ilk yarısında en çok indirilen mobil uygulamalar

2021'in ilk yarısında en çok indirilen mobil uygulamalar

Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi Sensor Tower, yılın ilk 6 aylık döneminde en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde sosyal medya platformlarına olan ilgi zirve yaptı.

Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi Sensor Tower'ın, 2021 ilk yarı raporu açıklandı.

Şirketin raporuna göre, yılın ilk 6 aylık döneminde en çok indirilen uygulamalar listesinde, zirvede yine TikTok yer alıyor.

HEDEF 1 MİLYAR KULLANICI

İki yıldır düzenli olarak kullanıcı sayısını artıran TikTok, Hindistan'dan gelen yasaklara rağmen kısa süre içerisinde 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Listenin ilk 5 sırasında, Facebook'a ait uygulamalardan üç tanesi yer alıyor. En çok indirilen uygulamalar listesinde ikinci sırada Facebook, üçüncü sırada Instagram, dördüncü sırada WhatsApp ve beşinci sırada Telegram karşımıza çıkıyor.

Her ne kadar sıralama değişse de Google Play Store ve App Store'dan en çok indirilen ilk 10 uygulamanın neredeyse aynı olduğunu görüyoruz.

Öte yandan, salgın döneminde konferans uygulamalarının popülerliğini artırması, Zoom ve Google Meet gibi uygulamaların da ilk 10'a girmesini sağladı.