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- 2022’nin ilk çeyreğinde en çok satan telefon belli oldu
2022’nin ilk çeyreğinde en çok satan telefon belli oldu
- Haber Merkezi
- 24.05.2022 - 12:07
- Güncelleme : 24.05.2022 - 12:19
iPhone modelleriyle akıllı telefon satışlarını domine etmeyi başaran Apple, yılın ilk çeyreğinde de liderliği kimseye kaptırmadı.
IDC’nin yaptığı araştırmaya göre, yılın ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon iPhone 13 olurken, ikinci sırada iPhone 13 Pro Max yer aldı. Üçüncü sırada ise iPhone 13 Pro karşımıza çıktı.
iPhone 13 serisi, Apple’ın 2022’nin ilk çeyreğindeki iPhone gelirlerinin yüzde 84’ünü oluşturdu.
iPhone Mini ailesi yolun sonuna geldi
Apple'ın "mini" modellerinin satışından memnun olmadığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Yılın ilk çeyreğinde iPhone 13 Mini, satışlarda ilk 5'e giremedi.
Bu nedenle Apple, önümüzdeki eylül ayında tanıtılacak iPhone 14 serisinde "mini" modeline yer vermeyi düşünmüyor.
Öte yandan iPhone 14 serisi, aynı dönemde tanıtılacak Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 ve Google’ın katlanabilir akıllı telefonlarıyla rekabete girecek.