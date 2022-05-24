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2022’nin ilk çeyreğinde en çok satan telefon belli oldu

2022’nin ilk çeyreğinde en çok satan telefon belli oldu

IDC’nin yaptığı araştırmaya göre, yılın ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar belli oldu. Apple, yine listenin başında yer aldı.