2023’te 15,9 milyon katlanabilir telefon satıldı: İşte zirvedeki markalar TrendForce’un verilerine göre, 2023 yılında 15,9 milyon katlanabilir akıllı telefon satışı yapıldı. En çok satış yapan markalara yakından bakıyoruz.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi.

2023'te 16 milyona yakın satış gerçekleşti

TrendForce’un verilerine göre, 2023 yılında 15,9 milyon katlanabilir akıllı telefon satışı yapıldı. Bu, 2022 yılına göre satışların yüzde 25 oranında arttığı anlamına geliyor.

Katlanabilir telefonlar, piyasaya sürülmelerinin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 1,4'ünü oluşturuyor.

Ancak Samsung, yine de katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürme çabalarını ve pazarlama yatırımlarını artırıyor.

Counterpoint Research analistlerine göre, 2027 yılına kadar katlanabilir telefonların pazar payı hızlı bir şekilde büyüyecek.

Motorola, Huawei ve Honor gibi markalar, son yıllarda kötüye giden satışları canlandırmak için katlanabilir telefonlara umut bağlıyor.

Apple ise şimdiye kadar katlanabilir telefonlara ilgi göstermedi. Ancak, şirketin katlanabilir bir iPad üzerinde çalıştığına dair patent görüntüleri var.

En çok satan markalar

Bu yıl Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5 ile karşımıza çıkan Samsung, yüzde 66,4 pay ile açık ara zirvede yer alıyor.

Öte yandan şirket, katlanabilir telefon pazarında rakiplerinin çoğalmasıyla birlikte pazar payında bir miktar düşüş yaşadı.

Samsung’un arkasındaki şirket yüzde 11,9 ile Huawei olurken, Xiaomi'nin pazar payı ise yüzde 5,3 seviyesinde kaldı.