2023'te Dünya'ya çarpması beklenen göktaşından iyi haber geldi

Son 10 yılın en tehlikeli göktaşı olarak nitelendirilen gök cisminin Dünya'ya çarpma olasılığı oldukça düştü.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

2022 AE1 adlı göktaşı, 6 Ocak 2022'de Arizona'daki Lemmon Dağı Gözlemevi'ndeki gök bilimciler tarafından keşfedilmişti.

Kabaca 70 metre çapındaki gök cisminin 4 Temmuz 2023'te Dünya’ya çarpabileceği hesaplanmıştı.

YÖRÜNGESİ YENİDEN HESAPLANDI

Gök bilimcileri endişelendiren ve son 10 yılın en tehlikeli göktaşı diye nitelendirilen gök cisminden olumlu haber geldi.

Son verileri inceleyen bilim insanları, 2023’te Dünya’ya çarpabileceği düşünülen asteroidin yörüngesini yeniden hesapladı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Yakın Dünya Nesneleri Koordinasyon Merkezi'nden araştırmacılar, yeni veriler ışığında 2022 AE1'in gelecekte Dünya'yı etkilemeyeceğini tespit etti.

Yeni yapılan gözlemler, ilk gözlemlerde hesaplanan risk seviyesinin yanlış olduğunu ortaya koydu. Daha fazla verinin toplanmasıyla risk seviyesi de düştü.

Veriler, çarpma olasılığının çarpıcı biçimde düştüğünü gösterirken, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) nesneyi risk listesinden çıkardı.