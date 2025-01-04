2025 Venüs'ün yılı olacak: İşte çıplak gözle görmenin yolları

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2025 yılı, Venüs'ü gözlemlemek için harika bir fırsat sunuyor. "Akşam yıldızı" olarak da bilinen Venüs, gün batımından sonra batı gökyüzünde parlayacak.

Dünya'ya yaklaştıkça daha da parlak hale gelecek olan Venüs, ince bir hilal şeklini alacak.

VENÜS'ÜN HAREKETLERİ

Venüs, Dünya'nın bakış açısından Güneş etrafında hareket ederken "sabah yıldızı" ve "akşam yıldızı" arasında geçiş yapar.

Her 584 günde bir (yaklaşık 19 ayda bir) bu geçiş gerçekleşir. 2025'in başlarında "akşam yıldızı" olarak görülecek olan Venüs, yılın ilerleyen dönemlerinde "sabah yıldızı" olacak.

VENÜS NEDEN PARLAR

Venüs, Dünya'ya en yakın gezegenlerden biri olduğu ve yoğun bulutları güneş ışığını yansıttığı için çok parlak görünür.

Her 19 ayda bir, Dünya'ya en yakın konuma geldiğinde olağanüstü derecede parlak hale gelir.

2025'TE VENÜS'Ü GÖZLEMLEMEK

Venüs, 2025'in başlarında gün batımından sonra batı gökyüzünde en parlak haliyle görülebilecek.

Şubat ve mart aylarında teleskopla inceleyebilirsiniz. Nisan ayından itibaren "sabah yıldızı" olarak gün doğumundan önce doğu gökyüzünde görünmeye başlayacak.

Venüs'ü gözlemlemek için açık bir gökyüzü ve düşük ışık kirliliği olan bir yer seçmek önemlidir. Dürbün veya teleskop, Venüs'ü daha detaylı görmenizi sağlayabilir.