2025 yılında göklerde olan dünyanın en hızlı 10 yolcu uçağı

Haber Merkezi

Günümüzde hız, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle uzun yolculuklarda, zaman tasarrufu büyük önem taşıyor.

Peki, dünyanın en hızlı yolcu uçakları hangileri? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu listede, hız tutkunları için en dikkat çekici 10 uçağı bir araya getirdik.

BOEING 747-400 (1056 KM/SAAT)

Boeing 747-400, 35 yılı aşkın süredir hizmette olmasına rağmen listede yer almayı başarıyor.

Uzun menzili ve yüksek hızı sayesinde, en parlak döneminde havayolları tarafından sıkça tercih edilen bir uçaktı.

Ancak eski ve verimsiz bir tasarım olması nedeniyle üretimi 2007'de durduruldu. Günümüzde sadece birkaç ticari örnek hizmette bulunuyor.

BOEING 777 (1098 KM/SAAT)

Boeing 777, yaklaşık 30 yıldır gökyüzünde olan popüler ve uzun süredir kullanılan bir uçaktır.

Yeni siparişler ve teslimatlar, bu uçağın önümüzdeki yıllarda da sıkça görüleceği anlamına geliyor. 500'den fazla yolcu kapasitesine sahip olan bu uçak, tek katlı bir uçak için etkileyici bir performans sergiliyor.

AIRBUS A380 (1098 KM/SAAT)

Airbus A380, 800'den fazla yolcuyu konforlu bir şekilde taşıyabilen, dünyanın tek tam uzunlukta, çift katlı uçağıdır.

Şimdiye kadar yapılmış en büyük yolcu uçağı olan A380, inanılmaz bir şekilde 1098 km/saat hıza ulaşabiliyor.

Üretimi resmi olarak sona ermiş olsa da sunduğu hız ve konfor sayesinde önümüzdeki yıllarda da uçmaya devam edecek.

DASSAULT FALCON 7X (1111 KM/SAAT)

Bu üç motorlu iş jeti, 1111 km/saat hızla 16 yolcuyu lüks bir şekilde taşıyabiliyor. Motorlardan birinin uçağın kuyruğunun ortasına monte edildiği 3 motorlu bir tasarıma sahip. Üç motorlu uçaklar nadir görülüyor ve Dassault, şu anda bunları üreten tek üretici konumunda.

BOEING 787 DREAMLINER (1111 KM/SAAT)

Boeing 787 Dreamliner, konfor ve verimlilik açısından zaten bir üne sahip. Ancak 1111 km/saat azami hızıyla hız konusunda da iddialı.

Dünya çapında 1000'den fazla hizmette olan bu uçak, uzun mesafeli uçuşlar için ideal bir seçenek.

BOEING 747-8I (1136 KM/SAAT)

747 platformunun yaşına rağmen, 747-8i dünyanın en hızlı büyük ticari jeti olma özelliğini taşıyor.

1136 km/saat hızla yaklaşık 500 yolcu taşıyabilen bu uçak, etkileyici bir performans sergiliyor.

Bu uçaklar o kadar etkileyici ki, ikisi şu anda ABD Hava Kuvvetleri tarafından modifiye ediliyor.

GULFSTREAM G700 (1142,19 KM/SAAT)

Özel jet denilince akla ilk gelen isim olan Gulfstream, yüksek fiyatına rağmen etkileyici bir azami hıza sahip. 13.000 km'lik bir menzilde 19 kişiyi lüks bir şekilde taşıyabilen bu uçak, 15 bin metrenin üzerindeki yüksekliklerde uçabiliyor.

Bu da diğer hava trafiğinin ve kötü hava koşullarının çok üzerinde uçarak daha pürüzsüz ve konforlu bir deneyim sunuyor.

CESSNA CITATION X+ (1154,538 KM/SAAT)

Uzun süredir kullanılan Citation X'in güncellenmiş bir versiyonu olan Citation X+, daha büyük bir kabin ve geliştirilmiş bir azami hıza sahip.

6400 km'lik bazı rakiplerinden daha kısa bir menzile sahip olmasına rağmen oldukça popüler bir uçak. Daha hızlı modelden toplam 29 adet üretildi ve üretimi 2018'de sona erdi.

BOMBARDIER GLOBAL 8000 (1160 KM/SAAT)

2025 yılında faaliyete geçecek olan Bombardier Global 8000, lüks ve hızı bir araya getiriyor.

19 yolcuyu lüks bir şekilde taşırken 1160 km/saat hıza ulaşabilen bu uçak, 14.000 km'nin üzerinde bir menzile sahip. Bu da uzun mesafeli seyahatler için ideal bir seçenek olmasını sağlıyor.

SPACESHIPTWO 'UNITY' (3704 KM/SAAT)

2023'te yolcuların kullanımına sunulan dünyanın en hızlı uçağı Virgin Galactic uçağıdır. Temmuz 2021'de roket uçağındaki altı yolcu, Mach 3 hızına ulaştı. Bu listedeki diğer uçakların aksine, VSS Unity tek bir roket motoruyla çalışır.

Yardımsız olarak havalanamaz ve fırlatma yüksekliğine (15.000 m) White Knight Two olarak bilinen bir kargo uçağının arkasında taşınması gerekir.

Fırlatıldıktan sonra 3700 km/s'nin üzerinde hızlara ulaşabilir ve Dünya yüzeyinden yaklaşık 90 km yükseklikte uçabilir.

20 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından ilk ticari uçuşlar gerçekleştirildi ve 90 dakikalık bir uçuş için bilet ücreti 400 bin dolar olarak belirlendi.