2025 yılında hayatımıza girecek yeni emojiler belli oldu

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Unicode Konsorsiyumu, 2025'te kullanıma sunulması planlanan yeni emoji önerilerini paylaştı.

2025'in sonlarında bizlerle buluşması beklenen yeni emojiler arasında oldukça ilginç seçenekler var: Bir elma çekirdeği, Bigfoot, karikatürize bir "dövüş bulutu" ve çarpık bir yüz bunlardan sadece birkaçı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Unicode Teknik Komitesi (UTC), Emoji Standardı ve Araştırma Çalışma Grubu'ndan yeni emoji önerileri alıyor ve mevcut emojilerde değişiklikler öneriyor.

EMOJI ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Emojipedia'nın haberine göre bu yıl UTC'ye sunulan 164 yeni emoji önerisi arasında şunlar yer alıyor:

Android'in emoji mutfak özelliği kullanılarak iki ayrı emojinin birleştirilmesiyle oluşturulan çarpık bir yüz.

Çizgi romanlarda ve çizgi filmlerde sıkça gördüğümüz "kavga bulutu".

Beş farklı cilt tonu varyasyonuyla gelen bir bale dansçısı emojisi (erkek cinsiyet seçeneği henüz mevcut değil).

Bir elma çekirdeği.

Katil balina olarak da bilinen orka.

Bigfoot'tan esinlenilmiş tüylü bir yaratık.

Bir trombon.

Heyelan.

Bir hazine sandığı.

Emoji 17.0 için önerilen diğer 150 yeni varyasyon ise mevcut "Tavşan Kulaklı İnsanlar" ve "Güreşen İnsanlar" emojileri için cilt tonu değişiklikleri içeriyor.

2017'den beri önerilen tüm taslak emoji adayları, hiçbirisi iptal edilmeden kabul edildi. Ancak taslak emojiler Unicode tarafından önerildikten sonra, Apple, Google ve Samsung gibi her bir emoji satıcısı, önerilen her yeni emoji konsepti için kendi tasarımını oluşturmak zorunda.

Bu nedenle yeni emojilerin iPhone ve Android cihazlarda görünmesi biraz zaman alabilir.

Örneğin, 10 Eylül'de onaylanan Emoji 16.0'daki yeni emojiler henüz iPhone ve Android cihazlarda mevcut değil.

EMOJI SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Eğer 164 Emoji 17.0 önerisinin tamamı onaylanırsa, Unicode onaylı emojilerin toplam sayısı 3.954'e ulaşacak.