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2025'in son Güneş tutulması: Ne zaman ve nerede izlenir

2025 yılının son güneş tutulması 21 Eylül'de gerçekleşecek, ancak bu kısmi gök olayı yalnızca Doğu Avustralya, Yeni Zelanda ve Antarktika gibi bölgelerden izlenebilecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
28.07.2025 14:30
2025'in son Güneş tutulması: Ne zaman ve nerede izlenir

Gökyüzü meraklıları için 2025 yılının son önemli gök olaylarından biri yaklaşıyor.

Yılın son güneş tutulması, 21 Eylül tarihinde gerçekleşecek ve Ay, Güneş diskinin yalnızca bir kısmını örtecek.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLMEYECEK

Bu kısmi güneş tutulması, Doğu Avustralya, Yeni Zelanda'nın bazı bölgeleri, Antarktika ve Güney Pasifik Okyanusu üzerinden izlenebilecek.

Gök olayı, zamanlaması nedeniyle Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

EYLÜL AYINDA BİR GÖK OLAYI DAHA VAR

Eylül ayı gökyüzü takviminde dikkat çeken bir diğer önemli olay ise 7 Eylül'de yaşanacak olan Ay tutulması olacak.

Bu olay, Güneş tutulmasından iki hafta önce gerçekleşecek.

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