2025'in son Güneş tutulması: Ne zaman ve nerede izlenir 2025 yılının son güneş tutulması 21 Eylül'de gerçekleşecek, ancak bu kısmi gök olayı yalnızca Doğu Avustralya, Yeni Zelanda ve Antarktika gibi bölgelerden izlenebilecek.