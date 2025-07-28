2025'in son Güneş tutulması: Ne zaman ve nerede izlenir

Gökyüzü meraklıları için 2025 yılının son önemli gök olaylarından biri yaklaşıyor.
Yılın son güneş tutulması, 21 Eylül tarihinde gerçekleşecek ve Ay, Güneş diskinin yalnızca bir kısmını örtecek.
TÜRKİYE'DEN GÖRÜLMEYECEK
Bu kısmi güneş tutulması, Doğu Avustralya, Yeni Zelanda'nın bazı bölgeleri, Antarktika ve Güney Pasifik Okyanusu üzerinden izlenebilecek.
Gök olayı, zamanlaması nedeniyle Türkiye'den gözlemlenemeyecek.
EYLÜL AYINDA BİR GÖK OLAYI DAHA VAR
Eylül ayı gökyüzü takviminde dikkat çeken bir diğer önemli olay ise 7 Eylül'de yaşanacak olan Ay tutulması olacak.
Bu olay, Güneş tutulmasından iki hafta önce gerçekleşecek.