Saç telinden 50 kat daha küçük olan robotlar, bakterileri avlıyor

İnsan saçından yaklaşık elli kat daha küçük olan minik robotlar, çok küçük ölçeklerde çalışma konusunda bilim dünyası için yeni ufuklar açıyor.

Bilim insanlarının sıvı ortamlardaki biyolojik materyalleri doğrudan manipüle etmesine olanak tanıyan bu cihazlar, bakteri toplama ve yer değiştirme işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyor.

IŞIK GÜCÜYLE HAREKET EDİYORLAR

Julius-Maximilians-Universitat Würzburg ekibi tarafından geliştirilen cihazlar, hareket etmek için tek tek fotonların geri tepme kuvvetini kullanıyor.

Bu ufak itici güçler sayesinde son derece hafif olan mikrodronlar, oldukça yüksek hızlara ve ivmelere rahatlıkla ulaşabiliyor.

MİKROSKOBİK DÜNYANIN YENİ TEMİZLİKÇİLERİ

Gelen ışığın polarizasyonu ayarlanarak robotun yönü bilim insanları tarafından kusursuz bir şekilde kontrol edilebiliyor.

Oldukça çevik olan bu nanorobotlar, keskin dönüşler yaparak geniş alanları tarayabiliyor ve bakterileri istenilen hedef noktalara taşıyabiliyor.

Geliştirilen teknoloji, ışığın mikroskobik dünyayı sadece gözlemlemek için değil, aynı zamanda aktif olarak şekillendirmek için de kullanılabileceğini kanıtlar nitelikte.

Bakteri kümelerini taşırken bile manevra kabiliyetini koruyan bu cihazlar, gelecekte mikrobiyoloji ve biyomedikal araştırmalarında büyük bir rol oynayabilir.