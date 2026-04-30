Bilim insanları suyun en büyük gizemlerinden birini çözdü

Stockholm Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, suyun uzun zamandır merak edilen fiziksel özelliklerini aydınlatan tarihi bir bulguya imza attı.

Gelişmiş X-ışını lazer teknolojisi kullanılarak yapılan deneylerde, aşırı soğutulmuş suyun daha önce bilinmeyen gizli bir hali ortaya çıkarıldı.

SUYUN GİZEMLİ DAVRANIŞLARI AYDINLANIYOR

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu gizli kritik nokta, yaklaşık -63 derece sıcaklık ve 1000 atmosfer basınç altında meydana geliyor.

Bu keşif sayesinde suyun diğer sıvılardan neden bu kadar farklı davrandığı ve buzun neden suyun üzerinde yüzdüğü gibi sorular bilimsel olarak yanıt buluyor.

İKİ FARKLI SIVI HALİ BİRLEŞİYOR

Su, düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında moleküler dizilimi oldukça farklı olan iki ayrı sıvı halde bulunabiliyor.

Sıcaklık artıp basınç düştüğünde ise bu iki hal arasındaki belirgin ayrım ortadan kalkarak yeni keşfedilen kritik noktada tek bir faza dönüşüyor.

Güney Kore'deki tesislerde ultra hızlı X-ışını darbeleri kullanılarak suyun donmadan hemen önceki eşsiz hali anlık olarak gözlemlendi.

Uzmanlar, sistemin dinamiklerinin bu kritik noktaya yaklaştıkça inanılmaz derecede yavaşladığını ve suyun tıpkı bir kara delik gibi davrandığını belirtiyor.

YAŞAM İÇİN YENİ BİR PENCERE

Yüzyılı aşkın süredir devam eden bilimsel tartışmaları sonlandırması beklenen bu çığır açıcı bulgu, suyun Dünya üzerindeki eşsiz rolünü anlamak için büyük önem taşıyor.

Bilim insanları bir sonraki aşamada, bu keşfin iklim, jeoloji ve biyoloji süreçlerindeki etkilerini daha detaylı incelemeyi hedefliyor.