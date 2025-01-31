2032'de büyük tehlike: Dünyaya asteroid çarpabilir

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Dünya, 22 Aralık 2032'de potansiyel bir uzay tehdidiyle karşı karşıya kalabilir. Uluslararası Asteroid Uyarı Ağı tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, YR4 adı verilen gök cisminin gezegenimize çarpma olasılığı 1'e 83 olarak hesaplandı. Bu oran, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek çarpma ihtimallerinden biri olarak dikkat çekiyor.

TEHLİKE BÜYÜK MÜ? BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?

Asteroidin çarpma ihtimali görece düşük olsa da, böylesine büyük bir cismin Dünya’ya yaklaşması küresel savunma mekanizmalarını harekete geçirdi. YR4, ilk olarak 27 Aralık 2024’te Şili’deki Río Hurtado Teleskobu tarafından tespit edildi. Otomatik tarama sistemleri sayesinde, potansiyel çarpma riski taşıyan gök cisimleri erkenden belirlenerek izleme altına alınıyor.

Bilim insanları, YR4’ün çapının gezegen çapında bir felakete yol açacak büyüklükte olmadığını, ancak olası bir çarpma durumunda yaklaşık 50 kilometrelik bir alanda ciddi tahribata neden olabileceğini ifade ediyor. Şu anki hesaplamalara göre, Doğu Pasifik, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ile Güney Asya olası çarpma bölgeleri arasında yer alıyor.

"ARMAGEDDON" FİLMİ GERÇEK OLABİLİR

YR4’ün güneş etrafındaki fazlasıyla eliptik yörüngesi, şu anda Dünya’dan uzaklaşmasını sağlasa da gelecekte nasıl bir rota izleyeceğini kesin olarak hesaplamayı zorlaştırıyor.

Bu senaryo, sinema dünyasının ünlü yapımlarından biri olan 1998 yapımı “Armageddon” filmini akıllara getiriyor. Bruce Willis, Ben Affleck ve Liv Tyler gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı filmde, Dünya’ya çarpmak üzere olan bir asteroidin yok edilmesi için uzaya gönderilen bir ekip, gök cismini infilak ettirerek gezegeni kurtarıyordu.

Gerçek hayatta ise uzmanlar, böyle bir senaryonun ne kadar uygulanabilir olduğu konusunda net bir sonuca varabilmiş değil. Ancak, potansiyel tehditlere karşı gelişmiş takip ve savunma sistemlerinin hızla devreye girmesi, Dünya’nın benzer bir senaryoya karşı hazırlıklı olmaya çalıştığını gösteriyor.