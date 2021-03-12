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    NASA: Dev bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

    NASA, "2001 FO32" isimli dev bir göktaşının, 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 13:52
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    NASA: Dev bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

    NASA, 2001 FO32 adı verilen ve dev boyutuyla dikkat çeken bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığını ilk olarak geçtiğimiz ay duyurmuştu.

    İlk olarak 20 yıl önce keşfedilen göktaşı, 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçecek.

    DÜNYA'YA ÇARPMA İHTİMALİ YOK

    Nesne hakkında şimdilik çok fazla bilgi yok, ancak bilim insanlarına göre söz konusu göktaşı herhangi bir tehdit oluşturmayacak.

    Yaklaşık 3 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin edilen 2001 FO32'nin, gezegenimize çarpma ihtimali bulunmuyor.

    2001 FO32

    Dev göktaşının 440-680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapında olduğu ve saatte 124 bin kilometre hızla ilerlediği tahmin ediliyor.

    Bu büyüklükteki bir cismin Dünya'ya çarpması ise oldukça büyük hasarları beraberinde getirebilir.

    Bilim insanlarına göre söz konusu göktaşı, gezegenimize bir sonraki yakın geçişini 2052 yılında yapacak. Ancak o tarihteki geçiş, şimdikinden daha uzakta gerçekleşecek.

    2001 FO32

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