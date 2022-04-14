2.5 milyon dolara satılan ilk tweet, beklenen ilgiyi görmedi

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweet'i, açık artırmada 2.5 milyon dolara bir Türk tarafından satın alınmıştı. Ancak şu anda tweet'in değeri 10 bin dolar bile etmiyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı "twttr'ımı kuruyorum" tweeti, aynı zamanda ilk tweet olma özelliği taşıyor.

Değiştirilemez Token (NFT) haline getirilen tweet, geçtiğimiz yıl Valuables BY Cent üzerinde açık artırma ile satışa çıktı. Tweet satışa çıkar çıkmaz yüz binlerce dolarlık tekliflerle karşılaştı.

2.5 milyon dolara satılmıştı

Jack Dorsey'in 16 yıl önce paylaştığı o tweet, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi tarafından 2.5 milyon dolar karşılığında satın alındı.

Twitter'da açık artırma sırasında kendi teklifini duyuran Sina Estavi, gelen sorulara karşılık aslen Türk olduğunu söylemişti.

Sina Estavi, yaptığı satın alımla birlikte tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde etti. Tweet, bugüne kadar satılan en pahalı tweet olarak tarihe geçti.

Tweet yeniden satışa çıktı

Geçtiğimiz haftaysa Estavi, Dorsey’in Tweetini yeniden satışa çıkarma kararı aldığını duyurdu. OpenSea üzerinden NFT’yi listeleyen Estavi’nin istediği fiyat ise tam 46 milyon dolar oldu.

Yüksek teklif veren olmadı

Sina Estavi’nin OpenSea’deki ilanı, şu ana kadar en fazla 6 bin 200 dolarlık teklif aldı. Estavi, elde edeceği gelirin yarısını iş için harcayacağını, yarısını da bağışlayacağını söylüyor.



