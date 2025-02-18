2,7 milyar kullanıcının Wi-Fi bilgileri çalındı

Haber Merkezi

Çinli şirket Mars Hydro'da yaşanan bir veri ihlali, 2,7 milyar kaydın sızdırılmasına neden oldu.

Sızdırılan veriler arasında akıllı telefon bilgileri, Wi-Fi ağ adları ve şifreleri gibi hassas bilgiler yer alıyor.

MARS HYDRO NEDİR

Mars Hydro, iç mekan bitki yetiştirme ve hidroponik alanında faaliyet gösteren bir şirket.

Şirket, LED yetiştirme lambaları, yetiştirme çadırları ve diğer ilgili ürünleri satıyor. Bu ürünlerin çoğu, akıllı telefonlar aracılığıyla kontrol edilebiliyor.

VERİ İHLALİNİN KAPSAMI

Sızdırılan 2,7 milyar kayıt arasında şunlar yer alıyor:

Wi-Fi SSID ağ adları ve şifreleri

IP adresleri

Cihaz kimlik numaraları

E-posta adresleri

Akıllı telefon bilgileri (işletim sistemi, cihaz modeli vb.)

VERİLER NASIL SIZDIRILDI

Veri ihlalinin nasıl gerçekleştiği henüz net değil. Ancak, verilerin şifrelenmeden saklanması, ihlali kolaylaştırmış olabilir.

Ayrıca, Mars Hydro veya LG-LED SOLUTIONS tarafından doğrudan yönetilen bir veritabanının mı yoksa üçüncü taraf bir şirket tarafından mı işletildiği de bilinmiyor.

Bu veri ihlali, kullanıcılar için ciddi riskler oluşturuyor. Sızdırılan bilgiler, ağlara ve cihazlara yetkisiz erişim, kimlik avı saldırıları, veri ele geçirme ve aracı saldırıları gibi tehditlere yol açabilir.