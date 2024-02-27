3 bin 500 dolarlık Vision Pro'nun Apple'a maliyeti belli oldu Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro, bu ayın başlarında ABD’de satışa çıktı. Oldukça pahalıya satılan cihazın şirkete maliyeti ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa sunuldu.

Vision Pro için Apple'ın, son 10 yılın en büyük donanım lansmanını yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Apple Vision Pro'nun maliyeti

Omdia'nın yaptığı araştırmaya göre, Apple Vision Pro'nun birim maliyeti 1543 dolar olarak hesaplandı.

Vision Pro'da kullanılan 1.25 inçlik micro-OLED ekranlar, karma gerçeklik başlığının en pahalı donanımları olarak dikkat çekiyor.

Her cihazda iki adet bulunan ve Sony tarafından üretilen bu ekranların bir tanesinin fiyatı 225 dolar.

Ekranların ardından en pahalı donanımlar ise Apple'ın kendi üretimi olan iki çipi, M2 ve R1 olarak gösteriliyor.

Sonuç olarak Apple, 1543 dolara ürettiği Vision Pro'yu 3 bin 500 dolara satıyor. Ancak, firmanın üretim sürecindeki masrafları, satış sonrası desteği ve yaptığı Ar-Ge yatırımları şirketin elde ettiği kâr miktarını düşürüyor.

Apple Vision Pro Türkiye fiyatı nasıl olacak

Apple Vision Pro'nun Türkiye fiyatı henüz belli olmadı. Ancak 3 bin 500 doların üzerine vergiler eklendiğinde, cihazın fiyatının oldukça yüksek olacağını söyleyebiliriz.

Vision Pro'nun, Meta Quest 2 gibi oyun konsolu sınıfına girmesi halinde, yüzde 20 gümrük vergisi ve yüzde 20 ÖTV alınacak. Tüm bu vergilerden sonra, cihazın Türkiye fiyatı 184 bin TL seviyesine çıkacak.

Apple Vision Pro'dan akıllı telefonlar gibi TRT bandrol ücreti alınması halinde, cihazın Türkiye fiyatı 206 bin TL seviyesine yükselecek. Ancak bu şimdilik çok düşük bir ihtimal.