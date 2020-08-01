322 milyon takipçisi olan fenomenler sahte ürün tanıtıyor

322 milyon takipçisi olan fenomenler sahte ürün tanıtıyor

Instagram'da 322 milyon takipçisi olan Kylie ve Kendall Jenner, sahte kulaklıkların reklamını yapıyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, ürünlerini satmak isteyenlerin de bir numaralı uğrak yeri haline geldi.

Genellikle yüksek takipçili fenomen hesapları tercih eden şirketler, ürünlerinin reklamını milyonlarca kişiye ulaştırabiliyor.

FENOMEN KARDEŞLER ÇAKMA AIRPODS REKLAMI YAPIYOR

Toplamda 322 milyon takipçiye sahip Amerikalı internet fenomenleri Kylie ve Kendall Jenner kardeşler de ürün reklamı yapan hesaplar arasında bulunuyor. Ancak iki kardeşin, çakma Apple AirPods kulaklıklarının reklamını yaptığı ortaya çıktı.

APPLE DAVA AÇMAYACAK

Çakma AirPods reklamıyla fikri mülkiyet hakları ihlal edilen Apple, Kylie ve Kendall Jenner'a dava açmayacağını açıkladı. Şirket, bu konuda zaten sosyal medya fenomenlerine uyarı yaptığını belirtti.

"HER AY YÜZ BİNLERCE DOLAR KAZANIYORLAR"

Çin'den çakma ürünler getirerek sosyal medya üzerinden satışa sunan bir şirketin sahibi olan Kevid David, "Çin'e milyonlarca dolar gönderdim, milyonlarca dolarlık ürün aldım. Ancak hayatımda hiç Çin'e gitmedim. Bazı arkadaşlarım, bu AirPods kulaklıklardan her ay yüz binlerce dolar kazanıyor." dedi.

Bu satışların yasal olmasına rağmen suistimale açık olduğu, bazen ürünlerin teslim edilmediği, paraların geri ödenmediği ya da internet sitelerinin aniden kapandığı belirtiliyor.

"TAM BİR VAHŞİ BATI"

Enders Analysis'ten e-ticaret uzmanı Shanchit Jain, "Sadece bir internet bağlantınız ve internet sitenizin olması yeterli. Ama insanlar dolandırılıyor, ödedikleri paranın karşılığını almıyor. İstediğiniz kadar sanal mağaza açmanız mümkün. Bu nedenle bu piyasa tam bir Vahşi Batı" dedi.