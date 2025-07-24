35 ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir bir gezegen bulundu

Montreal Üniversitesi'nden bir gök bilim ekibi, evrenin keşfinde heyecan verici bir adım attı.

Ekip, Dünya'dan yaklaşık 35 ışık yılı uzaklıkta, L 98-59 yıldız sisteminde beşinci bir gezegenin varlığını doğruladı.

YENİ GEZEGENİN "YAŞANABİLİR" OLMA POTANSİYELİ VAR

L 98-59 f adı verilen bu yeni keşfedilen gezegen, yıldızının "yaşanabilir bölgesi" içinde yer alıyor.

Bu, gezegenin yüzeyinde sıvı halde suyun bulunması için doğru koşullara sahip olduğu ve potansiyel bir yaşanabilir gezegen adayı olduğu anlamına geliyor.

SİSTEMDEKİ DİĞER GEZEGENLER DE OLDUKÇA İLGİNÇ

Bu sistemdeki tek ilginç dünya L 98-59 f değil; diğer gezegenler arasında Dünya'dan küçük bir kayaç gezegen, aşırı volkanik olabilecek dünyalar ve hatta bir "su dünyası" adayı bulunuyor.

Bu çeşitlilik, sistemi James Webb Uzay Teleskobu için öncelikli bir hedef haline getiriyor.

Araştırma ekibi, gezegeni yakından inceleme çalışmalarına çoktan başladı.



