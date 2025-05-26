3D yazıcıyla inşa edilen dünyanın en yüksek binası: Tor Alva

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İsviçre'nin Mulegns adlı küçük bir dağ köyünde, sadece 11 kişinin yaşadığı bir bölgede, Tor Alva (Beyaz Kule) yükseldi.

ETH Zürih'teki araştırmacılar ve Fundaziun Origen kültür vakfı iş birliğiyle inşa edilen bu dikkat çekici yapı, son teknoloji 3D baskı tekniklerinin yeteneklerini sergilemek amacıyla tasarlandı.

MİMARİ VE İNŞA SÜRECİ

Mimar Michael Hansmeyer ve ETH Dijital Bina Teknolojileri Profesörü Benjamin Dillenburger tarafından tasarlanan Tor Alva, dört kat boyunca yükselen ve kubbeyle taçlanan 32 beyaz beton sütundan oluşuyor.

İç mekanında 32 ziyaretçi kapasitesi bulunuyor ve her katta merdiven, en üstte ise bir performans alanı yer alıyor.

İnşa süreci yaklaşık beş ay sürdü ve bu süreçte iki inşaat robotu kullanıldı: biri özel bir çimento benzeri karışımı katmanlar halinde ekstrüde eden bir 3D yazıcı, diğeri ise çelik takviyesi eklemek için kullanılan bir makineydi.

ETH Zürih, Tor Alva'nın en önemli özelliğinin, 3D yazdırılmış elemanların yük taşıyıcı olması olduğunu belirtiyor.

Bu atılım, Dillenburger'in araştırma grubu ve ETH profesörleri Kaufmann ve Flatt ile ETH yan kuruluşu Mesh ve inşaat şirketi Zindel United arasındaki iş birliğiyle elde edildi.

Kule, yaklaşık beş yıl boyunca yerinde kalacak şekilde tasarlandı ve nispeten kolay bir şekilde sökülüp başka bir yere taşınabilecek esnekliğe sahip.

Bu özel bina, temmuz ayından itibaren rehberli turlar ve sahnelenen performanslar için açık olacak.