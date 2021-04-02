439 yıl önceki dev Güneş fırtınası, yeniden meydana gelebilir

Bilim insanları, en son 1582 yılında yaşanan dev Güneş fırtınasının günümüzde yeniden yaşanabileceğini duyurdu.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ediyor.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle, Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

EN ŞİDDETLİSİ 1582 YILINDA YAŞANDI

1582 yılında, gökyüzünde 'büyük bir ateşe benzeyen' ve 'Büyük Yangın' olarak anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu. Tam 3 gün süren fırtına, tarih kitaplarında "gökyüzünün alevler içinde kaldığı" şeklinde yorumlandı.

BENZER BİR PATLAMA GÜNÜMÜZDE YAŞANABİLİR

1582 yılındaki kayıtları inceleyen ve Güneş'i mercek altına alan Cornell Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları, araştırma sonuçlarını yayınladı.

Bilim insanları, bu felaketin üzerinden 439 yıl geçtikten sonra benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.

O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı.

Bilim insanları, söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.

Benzer bir olayın günümüzde gerçekleşmesi, bütün elektronik devrelere zarar verebilir, internet tamamen çökebilir ve cep telefonları kullanılamaz hale gelebilir.

Örneğin 2015'in Aralık ayında gerçekleşen bir başka Güneş fırtınasında, dünyadaki tüm navigasyon sistemleri 10 dakika boyunca çökmüştü.

1859 yılında gerçekleşen başka bir fırtına ise Kanada'nın neredeyse tamamında 9 saatlik bir elektrik kesintisine sebep oldu ve 6 milyon kişi etkilendi. Ayrıca bu fırtına nedeniyle ABD'nin bazı bölgelerinde güç transformatörleri bile eridi.



