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    46 milyon takipçili TikTok fenomeninin hesabı ele geçirildi

    TikTok'un en popüler ve en çok kazanan isimlerinden olan Dixie D'Amelio'nun hesabı bilgisayar korsanlarının eline geçti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 10:47
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 10:55
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    46 milyon takipçili TikTok fenomeninin hesabı ele geçirildi

    Son zamanlarda ABD ile yaşadığı gizlilik sorunlarıyla sık sık gündeme gelen TikTok, platforma içerik yükleyenler için önemli bir gelir kapısı haline geldi.

    TikTok'ta fenomen haline gelen içerik üreticileri, genç yaşlarına rağmen milyon dolarlar kazanıyor.

    2,9 milyon dolarla TikTok'un en çok kazanan isimlerinden olan 46 milyon takipçili Dixie D'Amelio, hesabını siber korsanlara kaptırdı. Olayı birkaç saat içerisinde fark eden TikTok, hesabı askıya alarak güvenliği sağladı.

    dixie

    EKRANA SİLAH DOĞRULTTU

    Hesabı ele geçiren genç bilgisayar korsanı, ekrana silah doğrulttuğu bir videoyu Dixie D'Amelio'nun hesabına yükledi ve çeşitli paylaşımlarda bulundu. Daha sonra bir canlı yayın açan korsan, geçtiğimiz yıl Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabını ele geçiren hacker grubu The Chuckling Squad'dan bahsetti.

    BABASININ HESABI DA ÇALINDI

    Gelen bilgilere göre Dixie D'Amelio'nun hesabının ele geçirilmesinden kısa bir süre sonra, babasının 8,8 milyonluk TikTok hesabı da çalındı.

    Korsanlar ayrıca, TikTok'un 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcısı olan Charli D'Amelio'nun hesabını da ele geçireceklerini açıkladı. Ancak bu hesaba yönelik şimdilik bir saldırı girişimi yok.

    TikTok'un en çok kazanan isimleri - Galeri

    tiktok

    Instagram: @eshteknoloji

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