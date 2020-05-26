5.4 inçlik yeni iPhone 12 konsepti

Şimdiye kadar çıkan söylentilerin doğrultusunda, yeni 5.4 inçlik iPhone 12 konsept videosu oluşturuldu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, iPhone 12 serisinin koronavirüs nedeniyle bir ay erteleneceğinden bahsetmiştik.

Her ne kadar yeni İPhone'lar biraz geç piyasaya çıkacak olsa da şimdiden telefonların fiyatları ve özellikleri hakkında birçok iddia gündeme gelmeye devam ediyor.

Apple, iPhone 12 serisinde 4 farklı modelle karşımıza çıkacak. Bu modellerin en küçüğü ise 5.4 inçlik iPhone 12 olacak.

OLED ekranla karşımıza çıkması beklenen ve 4GB RAM kapasitesine sahip iPhone 12'nin fiyatının ise 649 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Concept Creator, önümüzdeki aylarda karşımıza çıkacak 5.4 inçlik iPhone 12'nin konsept videosunu yayınladı. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri videoyla başbaşa bırakalım.

iPHONE 12 İDDİA EDİLEN ÖZELLİKLERİ