5G kullanıcı sayısı 1.6 milyara ulaştı: Trafik 3 katına çıkacak Ericsson Mobilite Raporu'nun Kasım 2023 sayısına göre, 2023 yılında 5G kullanıcı sayısı 1.6 milyara çıkmış durumda.

ensonhaber.com

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler, şimdiden 5G altyapısında ilerleme kaydetmeyi başardı.

Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) verilerine göre, sadece bu yıl 30'dan fazla ülkede yeni 5G ağları devreye alındı.

5G'nin kullanıldığı ülke sayısının ve teknolojik inovasyonların artmasının etkisiyle 5G bağlantılarının 2025'e kadar ikiye katlanması bekleniyor.

5G kullanıcı sayısı 1.6 milyar oldu

Ericsson, altı ayda bir yayınladığı Ericsson Mobilite Raporu'nun Kasım 2023 sayısını paylaştı.

Bu rapora göre, 2023 yıl sonuna kadar 5G aboneliklerinde, 2022'ye göre yüzde 63'lük bir artış bekleniyor ve toplam abone sayısının 1,6 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Bu, önceki tahminlere göre 100 milyonluk bir artış anlamına geliyor.

Zirvede Çin var

2023 yılı sonunda, Çin'in 769 milyonluk 5G abone sayısıyla dünyanın en çok 5G abonesine sahip ülkesi olması bekleniyor.

Bölgesel açıdan incelendiğinde, Kuzey Amerika'nın yüzde 61'lik oranla dünya genelinde en yüksek 5G abone yoğunluğuna sahip bölge olacağı öngörülüyor.

Hindistan'da ise 2023 boyunca 5G aboneliklerinde önemli bir artış yaşandı. Tahminlere göre, 5G'nin ticari olarak kullanılmaya başlamasından 14 ay sonra Hindistan'daki 5G abone sayısı, nüfusun yüzde 11'ini aşacak.

2029'da 5 milyar kullanıcıyı aşacak

2023 ile 2029 yılları arasında altı yıllık bir süreçte, dünya genelinde 5G aboneliklerinin yüzde 330 oranında artarak 1,6 milyardan 5,3 milyara yükselmesi bekleniyor.

2023'ün sonunda dünya nüfusunun yüzde 45'inden fazlasının, 2029'un sonunda ise yaklaşık yüzde 85'inin 5G ağ kapsama alanında olacağı tahmin ediliyor.

Trafik 3 katına çıkacak

Küresel çapta, akıllı telefon başına düşen ortalama veri kullanımı artış göstermeye devam ediyor.

2023 sonundan 2029 sonuna kadar toplam mobil veri trafiğinin üç katına çıkması bekleniyor.

Ericsson raporuna göre, akıllı telefon başına aylık mobil veri tüketimi 2023'ün sonunda 21 GB iken, 2029'un sonunda 56 GB seviyesine yükselecek.

Bu artışın ana nedenleri arasında cihazlardaki teknolojik ilerlemeler, yoğun veri kullanımı gerektiren içeriklerin miktarındaki artış ve mevcut ağların performansında yapılan sürekli iyileştirmeler gösteriliyor.