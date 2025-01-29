70 dolarlık akıllı telefon: Lava Yuva Smart

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla bilinen Lava, yeni modeli Yuva Smart'ı duyurdu. 70 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken Yuva Smart, giriş seviyesi kullanıcıları hedefliyor.
Aralık 2024'te çıkan Yuva 2 5G'nin ardından gelen Yuva Smart, temel özelliklere sahip uygun fiyatlı bir telefon arayışında olanlar için ideal.
ÖZELLİKLER
Ekran: 6.75 inç HD+ (720x1600) LCD, 60Hz
İşlemci: Unisoc 9863A sekiz çekirdekli
RAM: 3 GB (+3 GB sanal RAM)
Depolama: 64 GB (512 GB'a kadar microSD kart desteği)
Arka kamera: 13 MP + 2 MP AI çift kamera, LED flaş
Ön kamera: 5 MP, ekran flaşı
Batarya: 5000 mAh, 10W Type-C şarj
İşletim sistemi: Android 14 Go Edition
UYGUN FİYAT, TEMEL ÖZELLİKLER
Lava Yuva Smart, uygun fiyatı ve temel özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.75 inçlik büyük ekranı, günlük kullanım için yeterli.
13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera ile fotoğraf ve video çekilebiliyor. Unisoc 9863A işlemci ve 3 GB RAM ile temel görevleri yerine getirebilen Yuva Smart, 5.000 mAh bataryası sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.
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