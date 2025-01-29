70 dolarlık akıllı telefon: Lava Yuva Smart

Haber Merkezi

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla bilinen Lava, yeni modeli Yuva Smart'ı duyurdu. 70 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken Yuva Smart, giriş seviyesi kullanıcıları hedefliyor.

Aralık 2024'te çıkan Yuva 2 5G'nin ardından gelen Yuva Smart, temel özelliklere sahip uygun fiyatlı bir telefon arayışında olanlar için ideal.

ÖZELLİKLER

Ekran: 6.75 inç HD+ (720x1600) LCD, 60Hz

İşlemci: Unisoc 9863A sekiz çekirdekli

RAM: 3 GB (+3 GB sanal RAM)

Depolama: 64 GB (512 GB'a kadar microSD kart desteği)

Arka kamera: 13 MP + 2 MP AI çift kamera, LED flaş

Ön kamera: 5 MP, ekran flaşı

Batarya: 5000 mAh, 10W Type-C şarj

İşletim sistemi: Android 14 Go Edition

UYGUN FİYAT, TEMEL ÖZELLİKLER

Lava Yuva Smart, uygun fiyatı ve temel özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.75 inçlik büyük ekranı, günlük kullanım için yeterli.

13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera ile fotoğraf ve video çekilebiliyor. Unisoc 9863A işlemci ve 3 GB RAM ile temel görevleri yerine getirebilen Yuva Smart, 5.000 mAh bataryası sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.