7000 mAh batarya akıllı telefonlarda standart oluyor

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Akıllı telefon dünyasında pil ömrü, kullanıcıların en çok önem verdiği özelliklerden biri haline geldi. Çinli üreticiler, bu alanda önemli bir atılım yaparak silikon bazlı pillerle donattıkları yeni cihazlarıyla dikkat çekiyor.

Silikon bazlı piller, geleneksel lityum iyon pillere kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip.

Bu sayede üreticiler, cihazların kalınlığını artırmadan aynı alana daha fazla enerji sığdırabiliyor. Bu teknoloji, Çinli akıllı telefon üreticilerinin, pil ömrü konusunda rakiplerine fark atmasını sağlıyor.

7000 mAh STANDART OLACAK

Çin'den gelen son raporlar, bu trendin 2025 yılında daha da güçleneceğini gösteriyor. Yıl sonuna kadar, Çin'in en üst düzey amiral gemisi telefonları, yeni standart olarak 7.000 mAh pillerle piyasaya sürülebilir.

Hatta bazı amiral gemileri 7.500 mAh'ye kadar çıkarken, orta sınıf modellerde 8.000 mAh gibi devasa pil kapasiteleri görülebilir.

Honor'un yaklaşan bir telefonunun, sadece birkaç gün içinde bu kadar büyük bir bataryayla piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Pil kapasitesi artarken, hızlı şarj teknolojisi de paralel olarak gelişiyor. Çinli telefon üreticilerinin çoğu, 100W kablolu şarjı destekleyecek. Kablosuz şarj hızları ise 50W ile 80W arasında değişecek. Bu sayede, devasa pil kapasitelerine rağmen, telefonların şarj olması uzun sürmeyecek.

Ancak bu gelişmelerin şu an için daha çok Çinli markalarla sınırlı olduğu unutulmamalı. Xiaomi, Honor, Vivo ve Oppo gibi üreticiler, bu yeniliklerin öncüsü konumunda.

Samsung, Apple ve Google gibi devlerin ise henüz silikon pil teknolojisini benimsemediği görülüyor.