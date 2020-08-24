800 milyar dolarlık uzay firmaları 1 Eylül'de bir araya gelecek

Uydu ve uzay ekosisteminde 1 trilyon doları bulan ekonomik büyüklüğün yüzde 80'ine hükmeden firmalar, "5'inci Global Satellite and Space Show" fuarına katılacak.

Son yıllarda bir hayli önemli hale gelen uzay yarışında geride kalmak istemeyen birçok şirket, bu alana yatırım yapmaya devam ederken çeşitli organizasyonlar düzenleniyor.

Uydu ve uzay ekosisteminde 800 milyar dolarlık paya sahip kurum, kuruluş ve firmalar, "5'inci Global Satellite and Space Show Fuarı"nda bir araya gelecek.

1-2 Eylül'de dijital ortamda gerçekleştirilecek etkinliğe, yüzde 85'i yabancı olmak üzere 16 bin kişi kayıt yaptırmış durumda.

Etkinlikte kamuoyuna açık 8 uzmanlaşılmış webinar, 2 anahtar konuşmacı oturumu ve 3 özel çalışma toplantısı yapılacak.

"1 TRİLYON DOLARLIK BÜYÜKLÜĞÜN YÜZDE 80'İ KATILACAK"

Fuarı organize eden Capital Exhibition'ın Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kurt, uzay ve uydu ekosisteminin dünyada yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirterek, "1 trilyon dolarlık bütçenin yüzde 80'ine hükmeden aktörler fuarda temsil edilecek. Katılımcılar, fuar vesilesiyle bu ekosisteme erişme şansı yakalayacak. Firmalar arasında 2 bin civarında kayıtlı görüşme programladık." dedi.

ABD'de uzay ve hava kuvvetlerinin ayrılmalarının ardından Rusya ve Çin'in uzay kuvvetlerini ilan etmelerinin bu alandaki yarışı çok hızlı şekilde büyüttüğünü dile getiren Kurt, uzayın nispeten daha barışçıl bir ortam olduğunu ve herkesin birbirinin teknolojisine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.





ABD Uzay Kuvvetlerinden Dr. Joel Mozer ve Rusya'dan Glavkosmos Üst Yöneticisi Dmitry Loskutov'un etkinlikte anahtar konuşmacı olarak yer alacağını anlatan Kurt, "Dolayısıyla uzaydaki savaşa ve barışa dünyadaki iki kutuptan bakmış olacağız. Hem Rusya hem de ABD'nin uzay çalışmalarını aktaracağız.

Savaşın yöntemi değişik ama uzayda da bir savaş var. Son dönemde uzay merkezli atılan adımlar yarışı da savaşı da hızlandırdı. Onun için uzay kuvvetleri kuruldu ve onun için bu alanı askerler yönetiyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI"

Kurt, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla Türkiye'nin uzay çalışmalarına yönelik önemli bir adım attığını vurgulayarak, ülkenin hem uzay ekosistemine endüstriyel olarak dahil olma hem de uzaya insansız ve insanlı erişim stratejisinin bu yıl açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın etkinlikte Türkiye'nin uzay stratejilerini dünyaya anlatacağını bildiren Kurt, "Türksat 5A-5B uydusunun sözleşmesi 3'üncü fuarımızda imzalanmıştı. Bu yıl fırlatılacak 5A uydusunun yer teslimi ve kabiliyetlerini, fırlatma sürecini, uydunun kullanıcılara sağlayacağı avantajları Türksat, Airbus, SpaceX ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, etkinlikte anlatacak." diye konuştu.

Hakan Kurt, fuarda uydu teknolojilerinin ulusal güvenliğine katkılarına yönelik önemli bir panel de düzenleneceğini hatırlatarak sözlerini tamamladı.