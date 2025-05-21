800 yıllık sır: Güney Amerika mumyasında sıra dışı yüz dövmeleri keşfedildi

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İtalya'daki Torino Üniversitesi'nden antropolog ve arkeologlardan oluşan bir ekip, yaklaşık 800 yıllık bir Güney Amerika kadın mumyasının kalıntılarını incelerken, alışılmadık yüz dövmeleri ortaya çıkardı.

Bu dövmeler, hem tasarımlarının sadeliği hem de mürekkebinin manyetitten yapılmış olmasıyla bölgedeki diğer antik dövmelerden ayrılarak dikkat çekiyor.

MUMYANIN KÖKENİ PARACAS KÜLTÜRÜNE İŞARET EDİYOR

Kesin kökeni bilinmeyen ve yaklaşık bir asır önce İtalyan Antropoloji ve Etnografya Müzesi'ne bağışlanan mumyanın, vücudunun oturtulma şekli Peru'nun güney kıyısındaki Paracas kültürünün cenaze uygulamalarını akla getiriyor.

Kadının vücuduna yapışmış tekstil parçalarının radyokarbon tarihlemesi, MS 1215 ile 1382 yılları arasında yaşadığını ortaya koydu.

Ekip, mumyalama nedeniyle koyulaşan ten rengi yüzünden zor görülen dövmeleri tahribatsız görüntüleme teknikleriyle inceledi.

Sağ yanakta bulunan üç satırlık minimalist yüz dövmeleri, antik And Dağları bölgesindeki gruplar arasında nadir görülen bir uygulama olarak öne çıkarken, bileğindeki S şeklindeki dövme de dönemin yaygın tasarımlarından daha basit olmasıyla dikkat çekiyor.

DÖVME MÜREKKEBİNDE MANYETİT KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Kimyasal analizler, dövmenin siyah mürekkebinin, daha önce Güney Amerika'daki başka hiçbir mumyada rastlanmayan demir cevheri olan manyetitten yapıldığını gösterdi.

Bu durum, genellikle kömür bazlı olduğu varsayılan antik dövme mürekkepleri için alışılmadık bir bulgu sundu.

Giysilerle örtülmeyecek şekilde yapılan bu benzersiz yüz dövmelerinin tam olarak neyi ifade ettiği ise bir sır olarak kalmaya devam ediyor.