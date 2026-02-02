8K TV'ler tarih mi oluyor: LG, panel üretimini durdurma kararı aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Televizyon dünyasında büyük umutlarla piyasaya sürülen ancak tüketicilerde beklenen heyecanı yaratamayan 8K teknolojisi kan kaybetmeye devam ediyor.

Dünyanın önde gelen panel üreticilerinden LG, piyasa koşulları düzelene kadar 8K OLED panel üretimini ve geliştirmesini durdurduğunu doğruladı.

LG, 8K PAZARINDAN ÇEKİLİYOR

Küresel pazarda 8K OLED TV satışı yapan tek üretici konumundaki LG, geçen yıl Z3 modelinin üretimini sonlandırmıştı.

Şirket, bu yılki ürün gamına yeni bir 8K model eklemeyerek bu alandaki faaliyetlerini öngörülebilir bir geleceğe kadar askıya aldı.

SAMSUNG DIŞINDA HERKES VAZGEÇTİ

Sektördeki diğer devler TCL ve Sony'nin pazardan çekilmesi, Hisense'in ise planlarını dondurmasıyla birlikte Samsung bu alanda kalan tek büyük oyuncu oldu.

Ancak Samsung da CES 2026 fuarında 8K modellerini sergilemeyerek odak noktasını RGB ve QD-OLED teknolojilerine kaydırmış durumda.

İÇERİK EKSİKLİĞİ VAR

Uzmanlar, insan gözünün normal izleme mesafelerinde 4K ile 8K arasındaki farkı ayırt etmekte zorlandığını ve bu durumun teknolojiyi gereksiz kıldığını belirtiyor.

Ayrıca Blu-ray ve yayın platformlarının 4K ile sınırlı olması gibi ciddi içerik eksiklikleri, 8K teknolojisinin tıpkı 3D TV'ler gibi tarihe karışabileceği yorumlarını güçlendiriyor.