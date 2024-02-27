94 gün şarj ömrüne sahip akıllı telefon: Hard Case P28K Avenir Telecom isimli bir teknoloji firması, 28.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Hard Case P28K akıllı telefon modelini tanıttı.

ensonhaber.com

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı Mobil Dünya Kongresi (MWC), Barselona'da başladı.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da fuarda birbirinden farklı teknoloji ürünleri karşımıza çıkıyor.

Bundan 4 sene önce 18.000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefon tanıtarak dikkatleri üzerine çeken Avenir Telecom, çıtayı daha da yukarılara çıkardı.

Şirket, MWC 2024'te 28.000 mAh bataryasıyla dikkat çeken ve adeta bir powerbank'i andıran Hard Case P28K modelini tanıttı.

Hard Case P28K özellikleri

Energizer iş birliği ile geliştirilen Hard Case P28K, tahmin edebileceğiniz gibi standart telefonlardan yaklaşık 3 kat daha ağır.

IP69 sertifikasına sahip olan telefon, MediaTek MT6789 işlemcisinden güç alıyor. Telefonun içerisinde 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor.

6.78 inç LCD ekrana sahip olan Hard Case P28K, Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

Telefondaki 28.000 mAh kapasiteli batarya, 122 saat kesintisiz konuşma süresi sunuyor.

94 gün bekleme süresi var

Hard Case P28K'nin normal şartlar altında bekleme süresi ise yaklaşık 94 gün olarak açıklandı.

Avenir Telecom, birlikte verilen 36W şarj cihazını kullanarak telefonu bir buçuk saatten kısa sürede tamamen şarj edebileceğinizi söylüyor.

Şirket, Energizer Hard Case P28K'yı bu yılın ekim ayında dünya genelinde satışa sunacak ve telefonun fiyatı 250 eurodan başlayacak.