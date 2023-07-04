AB, büyük teknoloji şirketlerine katı kurallar getirecek Avrupa Birliği (AB); Google, Apple, Meta ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerine katı kurallar getirmeye hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren ve daha sert kurallar uygulanacak büyük dijital platformları belirlemişti.

Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun çok büyük çevrim içi platform, Bing ve Google'ın da çok büyük arama motoru olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.

Katı kurallar yolda

AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya hesabından, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında "eşik bekçisi" kriterlerini karşılayan şirketler hakkında paylaşımda bulundu.

"Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft ve Samsung, AB Komisyonu'na Dijital Piyasalar Yasası kapsamında eşik bekçisi sınırını karşıladıklarını bildirdi." ifadesini kullanan Breton, AB'nin değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından resmi listenin 6 Eylül'e kadar açıklanacağını söyledi.

AB'nin geçen yıl onaylanan ve dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak yasası kapsamında özellikle büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya konulacak.

Bu çerçevede Avrupa'da faaliyet gösteren, piyasa değeri en az 75 milyar euro olan ve 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

Bu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar, diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulacak.

Firmalara, sektörlerinde haksız rekabet etmelerini önleyecek önlemler yürürlüğe girecek.

Kullanıcıların önceden yüklenmiş yazılımları veya uygulamaları kaldırması engellenmeyecek.

Büyük şirketlerin, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.