AB mahkemesinden veri kullanım kararı: İnternet eşit olmalı

Avrupa Adalet Divanı, mobil operatörlerin bütün internet trafiğine eşit davranması gerektiğine ve belirli uygulamalara sınırsız veri kullanım hakkı verilemeyeceğine karar verdi.

Son zamanlarda oldukça artan internet kullanımı nedeniyle mobil operatörler, çeşitli internet paketi kampanyalarıyla müşteri çekmeye çalışıyor.

Bu kampanyalardan en dikkat çekici olanları ise WhatsApp ve Facebook gibi sosyal platformlarda sınırsız veri sunan paketler.

Macaristan'daki bir mobil operatör, müşterilerine sunduğu paketlerinde belirli uygulamaların sınırsız biçimde veri kullanımına izin veriyordu. Bu veri kullanımları, müşterilerin toplam internet kotalarından düşülmüyordu.

AB OLAYA EL ATTI

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'daki telekom şirketinin mobil internet hizmetlerine yönelik açılan davayı karara bağladı.

AB'DEN KARAR: İNTERNET TRAFİĞİNE AYRIM YAPILAMAZ

İnternet tarafsızlığını sağlayan AB düzenlemesini ilk kez yorumlayan mahkeme, mobil operatörlerin bütün internet trafiğine ayrım yapmaksızın eşit davranması gerektiğine hükmetti.

Kararda, belirli uygulamalara sınırsız veri kullanım hakkı sağlayan mobil paketlerin engellenmesi gerektiği belirtildi.