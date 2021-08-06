ABD, 90 gün gökyüzünde kalabilen güneş enerjili uçak geliştiriyor

Amerika Birleşik Devletleri donanması, güneş enerjisiyle çalışan ve 90 gün boyunca uçabilen insansız bir uçak üzerinde çalışıyor.

Son yıllarda teknoloji oldukça gelişti ve artık birçok cihaz veya araç, gücünü güneş enerjisinden alabiliyor.

ABD donanması ise güneş enerjisini uçaklarda da kullanabilmek için kolları sıvadı. Gelen bilgilere göre donanma, 90 güne kadar gökyüzünde kalabilen ve gücünü güneşten alan bir uçak geliştiriyor.

Söz konusu uçağın, gözetleme aracı ve potansiyel olarak iletişim platformu işlevi göreceği bildirildi.

5 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

ABD'li yetkililer, Amerikan-İspanyol havacılık firması Skydweller Aero'yla uçağın geliştirmesi için 5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Uçak, Solar Impulse 2 adlı güneş enerjisiyle çalışan daha geliştirilmiş bir donanım parçası üzerine inşa edilecek.

Uçağın donanma versiyonu, pilotu ortadan kaldırarak daha fazla donanım kurulmasına izin veriyor ve havada kesintisiz kalma süresini 90 güne çıkarıyor.

Skydweller CEO'su Robert Miller, şirketin halihazırda uçağın otonom uçuş ve kalkış kabiliyetlerini test ettiğini söyledi.

Güneş enerjisiyle çalışan başka uçaklar olsa da, yeni donanma uçağı mevcut diğer uçaklardan önemli ölçüde daha ağır ve daha büyük olacak.

Güneş pilleriyle kaplı 72m genişliğinde kanatları bulunan uçak, ek güç artışları için de hidrojen yakıt hücreleriyle donatılacak.

Ayrıca uçak, izleme görevlerine ek olarak iletişim platformu işlevi görmesi için iletişim ekipmanlarıyla da donatılacak.

Şirket, prototip versiyonun uçuşu başarıyla tamamlamasının ardından yeni uçağın yapımına başladı.