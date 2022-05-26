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    ABD, Ay'a Japon astronot gönderecek

    Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Ay'a bir Japon astronot göndermek için çalışmalar yürütüyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:44
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    ABD, Ay'a Japon astronot gönderecek

    NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

    NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

    Ay yörüngesine istasyon

    Şirket, uzun süreli Ay görevlerinin yapılabilmesi için Ay'ın yörüngesinde bir geçiş istasyonu inşa edecek.

    Şu anda Dünya yörüngesinde hizmet veren Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir benzeri olacak Ay istasyonunda, yine mürettebat ve çeşitli ekipmanlar yer alacak.

    Ay'a gidebilmek için bir basamak olarak kullanılacak yeni uzay istasyonu, aynı zamanda gelecekteki Mars görevleri için de geçiş istasyonu olarak görev yapacak.

    nasa

    ABD, Japon astronotu Ay istasyonuna gönderecek

    ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Tokyo'da bir araya geldi.

    Ay’a gitme planlarını yineleyen liderler, Artemis misyonları sırasında bir Japon astronotunun Ay’da yürüme olasılığını da doğruladı.

    İki lider de Ay yörüngesine kurulacak uzay istasyonuna potansiyel olarak bir Japon astronotu yerleştirmek için çalışacaklarını belirtti.

    NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Japon ve Amerikan astronotlarının Ay’da yürüdüğünü görmek, ortak tutkumuz. İnsanlığın yararına sorumlu ve şeffaf bir şekilde uzayı keşfetmek, milletlerimizin ortak değerlerini yansıtıyor.” dedi.

    abd japonya

    Ay geçidi istasyonunun inşasını NASA tek başına üstlenmeyecek. Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı gibi kurumlar da istasyona çeşitli bileşenler dahil edecek.


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