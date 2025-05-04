ABD basınından KAAN değerlendirmesi: ABD, Çin ve Rusya'ya meydan okuyor

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Türkiye’nin yerli ve milli ürünleri, dış basında ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

KAAN, HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ DENGESİNİ SARSIYOR

ABD merkezli Business Insider'da yayımlanan bir analizde, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN, “beşinci nesil savaş uçakları sahasında oyunun kurallarını değiştirebilecek” bir gelişme olarak nitelendirildi.

Makaleyi kaleme alan savunma sanayii analisti Benjamin Brimelow, yalnızca KAAN’ın değil, Güney Kore’nin geliştirdiği KF-21 savaş uçağının da ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin yıllardır elinde tuttuğu hava üstünlüğü tekelini zorladığını ifade etti.

F-35’TEN ÇIKARILAN TÜRKİYE KAAN’A YÖNELDİ

Business Insider analizinde, Türkiye’nin KAAN projesini yalnızca teknik bir başarı olarak değil, aynı zamanda savunma sanayisinde bağımsızlık yolunda kritik bir adım olarak değerlendirdi.

Yazıda, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından KAAN’a odaklanarak tam teşekküllü bir beşinci nesil savaş uçağı geliştirme kararı aldığı vurgulandı.

F-22 BENZERİ TASARIM VE GÜÇLÜ DONANIM

Brimelow, KAAN’ın tasarımının ABD'nin F-22 savaş uçağına benzediğine dikkat çekti.

AESA radarıyla donatılan uçak, 20 bin libreye kadar mühimmat taşıyabiliyor.

Analizde ayrıca, TUSAŞ’ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) geçmişte F-35 savaş uçakları için 900’den fazla parça ürettiği bilgisi hatırlatılarak, Türkiye’nin sahip olduğu üretim tecrübesiyle KAAN gibi yüksek teknoloji ürünlerini ortaya koyabilecek kabiliyete sahip olduğu vurgulandı.

TEK MERKEZLİ GÜÇ DAĞILIMI SONA ERİYOR

Süper güçlerin hava üstünlüğünün tehdit altında olduğunu ifade eden Brimelow’a göre, yıllar boyunca sadece ABD, Çin ve Rusya'nın egemen olduğu beşinci nesil savaş uçağı alanını KAAN savaş uçağı sayesinde artık çok merkezli bir yapıya dönüşüyor.

Türkiye’nin KAAN ile bu alana güçlü bir şekilde dahil olması, bu dönüşümün en açık göstergesi olarak değerlendiriliyor.

"TÜRKİYE, KAAN İLE YENİ BİR DÖNEMİN MİMARLIĞINI ÜSTLENİYOR"

KAAN’ın, Türkiye’nin yalnızca bir savaş uçağı üretme çabası olmadığını belirten Brimelow, bu projenin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltarak yeni bir çağın habercisi olabileceğini ifade etti.

“Türkiye, KAAN ile yeni bir dönemin mimarlığını üstleniyor.” yorumunda bulunan Brimelow, bu uçağın stratejik etkisinin sadece askeri alanda sınırlı kalmayacağını ifade etti.