ABD, CATL ve Tencent'i Çin ordusuyla bağlantılı olmakla suçluyor

Haber Merkezi

ABD, Çinli teknoloji devleri Tencent ve CATL'yi Çin ordusuyla bağlantılı olmakla suçladı. Bu hamle, ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşının yeni bir cephesini açtı.

TENCENT VE CATL LİSTEYE ALINDI

ABD Savunma Bakanlığı, Tencent ve CATL'yi Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine ekledi.

Bu listede yer alan şirketler, ABD hükümetiyle iş yapma konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir.

ŞİRKETLERDEN TEPKİ

Tencent ve CATL, ABD'nin iddialarını reddetti. Tencent, listeye alınmasını "açık bir hata" olarak nitelendirdi ve yasal yollara başvuracağını belirtti.

CATL ise askeri faaliyetlerde bulunmadığını ve sivil teknolojilere odaklandığını vurguladı.

ÇİN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Çin hükümeti, ABD'nin kararını "mantıksız bir baskı" olarak nitelendirdi ve ABD'yi "tek taraflı yasadışı yaptırımlar" uygulamakla suçladı.

Ford, elektrikli araç bataryaları için CATL ile iş birliği yapıyor. CATL'nin ABD kara listesine alınması, Ford'un da incelemeye tabi tutulmasına neden olabilir.