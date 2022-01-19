ABD, havaalanlarında 5G kullanımını erteledi

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen telefon şirketleri, havaalanlarında 5G teknolojisinin kullanımını erteleme kararı aldı.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, bir süredir ABD'nin gündemini meşgul ediyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), orta bant 5G kablosuz sinyallerinin havacılık elektroniğini etkileyebileceği konusunda geçtiğimiz günlerde bir uyarı yayınlamıştı.

FAA, 5G sebebiyle altimetrede (yükseklikölçer) oluşabilecek parazitlere karşı, pilotların düşük irtifalarda otomatik iniş veya diğer uçuş sistemlerini kullanmalarını yasaklamıştı.

ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon, 19 Ocak’ta yeni 5G C-bant hizmetini erişime açacaktı. Ancak bu durum, uçakları tehlikeye atacağı için oldukça tepki topladı.

EMIRATES, ABD'YE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları, ABD'de 5G teknolojisine geçilmesinin potansiyel riskleri nedeniyle bu ülkeye yapılacak uçuşların askıya alındığını duyurdu.

HAVAALANLARINDA 5G ERTELENDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen telefon şirketleri AT&T ve Verizon, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kararıyla havaalanlarında 5G kullanımını bir kez daha erteledi.

Şirketler ertelemenin ne kadar süreyi kapsadığını belirtmedi. Ülkenin önde gelen telefon firmalarından biri, konuyla ilgili Amerikan Federal Havacılık İdaresi'ne hayal kırıklığına uğradığını iletti.

5G hakkında bilgi toplamaya devam eden FAA, uçuş risklerini azaltmak için AT&T ve Verizon gibi büyük telekomünikasyon şirketleri ile birlikte çalışıyor.

Öte yandan Kanada'daki havalimanlarında da güvenlik riski nedeniyle 5G kullanımı kısıtlanmıştı.

5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçluyor.