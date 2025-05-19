ABD, Huawei HarmonyOS yazılımının yayılmasını engellemek istiyor

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Amerika Birleşik Devletleri'nde iki etkili milletvekili, Huawei'nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemine karşı küresel bir engel oluşturulması için baskı yapmaya başladı.

Cumhuriyetçi John Moolenaar ve Demokrat Raja Krishnamoorthi, Çin'in yonga setleri yerine bu işletim sistemini casusluk için kullanabileceğine dair ciddi endişelerini dile getiriyor.

MİLLETVEKİLLERİ ÜST DÜZEY YETKİLİLERE MEKTUP GÖNDEREREK UYARDI

Nikkei Asia'nın haberine göre iki milletvekili, Huawei'nin HarmonyOS'u dünya çapında yaymasını engellemek amacıyla müttefiklerle birlikte çalışılması için üst düzey yetkililere bir mektup yazdı.

Mektubun cuma günü Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve FCC Başkanı Brendan Carr'a gönderildiği bildirildi.

HARMONYOS CİDDİ BİR GÜVENLİK RİSKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Milletvekilleri, HarmonyOS'un ciddi bir güvenlik riski oluşturabileceği ve bu nedenle dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini savunuyor.

ABD'li yasa koyucular, Çin hükümetinin bu işletim sistemini dünya çapındaki kullanıcıları gözetlemek ve casusluk yapmak için kullanabileceğine inanıyor.

Bu çağrı, ABD'li yetkililerin daha önce Huawei'nin telekomünikasyon ekipmanları ve yonga setleri üzerinden oluşturabileceği risklere odaklanmasının ardından geliyor.

Şimdi ise endişeler, Huawei'nin geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilecek HarmonyOS işletim sistemi üzerinden benzer güvenlik tehditleri oluşturabileceği yönünde yoğunlaşıyor.