ABD, Huawei ile ilişkisi olan 4 Çinli şirketi kara listeye aldı

Son yıllarda ABD ve Çin arasında giderek artan gerilim, teknoloji sektöründe çip üretimi ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini daha da belirgin hale getiriyor.

İki süper güç arasındaki rekabet; ekonomi, güvenlik ve inovasyon alanlarında büyük değişikliklere yol açarken, dünya ticaret dengesini de ciddi şekilde etkiliyor.

ABD ve Çin, son yıllarda mikroçipler, yarı iletkenler ve ileri teknoloji ürünleri gibi kritik alanlardaki üstünlüklerini sağlamak için yoğun bir yarış içindeler.

Huawei ile bağı olan şirketler kara listede

Çin, tüm baskılara rağmen yonga teknolojilerinde oldukça ilerleme kaydetti. Bu nedenle, ABD hükümeti, Çinli firmalara olan baskısını artırdı.

Biden yönetimi, yonga kara listesini genişletmeye hazırlanıyor. Huawei ile tedarik ilişkisi olan 4 firma kara listeye eklendi.

Bunlar Qingdao Sien, SwaySure, Shenzhen Pensun Technology ve ülkenin önde gelen bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT) olarak dikkat çekiyor.

Kara listeye eklenen Çinli şirketlerle iş birliği yapmak isteyen ABD firmaları ya da belirli oranda ABD ekipmanı kullanan Batılı firmalar, izin almak zorunda. Üstelik bu izni almak hiç de kolay değil.

Ayrıca, 5G teknolojileri konusunda Huawei’ye ambargoları aşmasında yardımcı olan iki firmanın daha listeye ekleneceği belirtiliyor.

Geçen hafta kısıtlama sinyali verilmişti

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, geçtiğimiz hafta şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu konuyu her gün değerlendiriyoruz. Teknoloji her zamankinden hızlı değişiyor. Bu nedenle her sabah kalkıp kendimize 'yeterli önlem alıyor muyuz?' sorusunu sormalıyız.



Benim işim, ABD'lileri koruyarak ülkemizin sahip olduğu ve Çin'in, ordusunu geliştirmede kullanabileceği yarı iletken ve yapay zeka gibi ileri teknolojilere erişimini engellemek.