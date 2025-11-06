ABD merkezli NVIDIA: Yapay zeka yarışını Çin kazanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Financial Times'ın Yapay Zeka Geleceği Zirvesi'nde sert bir uyarıda bulundu.

Huang, ABD'nin gelişmiş yarı iletkenlere yönelik devam eden ihracat kısıtlamalarına rağmen Çin'in yapay zeka geliştirmede ABD'yi geçeceğini söyledi.

Huang, zirveye katılanlara "Çin yapay zeka yarışını kazanacak." dedi. Gerekçe olarak Pekin'in elverişli düzenleyici ortamını ve teknoloji şirketleri için enerji maliyetlerini "esasen ihmal edilebilir" hale getiren önemli enerji sübvansiyonlarını gösterdi.

Bu yorumlar, Trump yönetiminin Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışını kısıtlamasının ardından geldi.

Başkan Trump, son teknoloji Blackwell işlemcilerinin yalnızca ABD şirketlerine özel kalacağını açıklamıştı.

PEKİN'İN STRATEJİK ENERJİ AVANTAJI VAR

Huang'ın değerlendirmesi, Çin'in veri merkezi operasyonlarına yönelik agresif sübvansiyonunun önemli bir rekabet avantajı olduğunu gösteriyor.

Gansu ve İç Moğolistan gibi eyaletlerdeki yerel yönetimler, ByteDance ve Alibaba gibi teknoloji devlerine elektrik faturalarını yüzde 50'ye kadar düşüren sübvansiyonlar sunuyor.

Bu teşvikler, özellikle Huawei ve Cambricon gibi yerli yapay zeka çiplerini kullanan veri merkezlerini hedef alıyor. Bu durum, yabancı işlemcilere bağımlı tesisleri fiilen cezalandırıyor.

DÜZENLEYİCİ KARMAŞIKLIK ABD'Yİ ENGELLİYOR

Nvidia CEO'su, Çin'in akıcı yaklaşımını Amerikan düzenlemelerinin karmaşıklığıyla karşılaştırdı.

Huang, ABD şirketlerinin 50 eyaletin tamamında olası yapay zeka düzenlemelerini yönetmek zorunda olduğunu belirtti.

Çin'in düzenleyici çerçevesi ise oldukça çevik olduğunu kanıtladı. Yetkililer, teknoloji geliştikçe hızlı ayarlamalara olanak tanıyan modüler, parça parça bir strateji sürdürüyor.