ABD merkezli yazılım şirketi Oracle, TikTok'u satın almak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönlendirmesiyle TikTok’un peşine düşen ABD merkezli teknoloji şirketlerinin arasına Oracle da eklendi.

Son zamanlarda ABD'nin gündemini bir hayli meşgul eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, ülkedeki haklarını satmak için Microsoft ile görüşme halinde.

TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik bir kararname yayınlayan Donald Trump, bu konuda kararlı tavrını sürdürüyor.

ORACLE DA TIKTOK'UN PEŞİNDE

Çinli Bytedance’e ait TikTok’u satın almak isteyen şirketler kervanına yazılım şirketi Oracle da katıldı. Satışın gerçekleşmesi durumunda; TikTok'un, ABD dışında Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonları da şirketin bünyesine katılacak.

Oracle’ın kurucularından Larry Ellison ve Oracle CEO’su Safra Catz, Donald Trump’ın Silikon Vadisi’ndeki önemli destekçileri arasında yer alıyor.







Küresel çapta, toplamda 2.3 milyar indirilme sayısına sahip TikTok, son hesaplamalarda 30 ile 50 milyar dolar arasında bir değere ulaşmıştı.

Şu anda Microsoft, Oracle ve Twitter'ın TikTok'u satın almak isteyen şirketler arasında olduğu biliniyor. Çinli şirketin ABD'deki haklarını hangi şirkete satacağı ise önümüzdeki haftalarda belli olacak.