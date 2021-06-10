ABD ordusu, kargo taşımacılığında roket hızına ulaşmak istiyor

Amerikan Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri, roket hızını kargo taşımacılığında kullanmak için çalışmalara başladı.

SpaceX gibi uzay şirketleri, yeniden kullanılabilir roketleriyle günümüzde uzaya kargo taşımacılığı yapıyor. Peki aynı teknoloji, dünya üzerindeki kargo teslimatlarında kullanılabilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri, kargo taşımacılığında oldukça ses getirecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Amerikan ordusu, kargoları daha hızlı ulaştırmak için uzay roketlerini kargo taşımacılığında kullanmak istiyor.

UZAY ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI

Amerikan Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri, söz konusu proje için uzay çalışmalarında yer alan Spacex ve Relativity Space gibi şirketlerden yeni bir roket üretmelerini istedi.





48 MİLYON DOLAR BÜTÇE AYRILACAK

Üzerinde çalışılan program kapsamında, ABD Hava Kuvvetleri yıllık 200 milyar dolarlık bütçesinin bir parçası olarak 'Roket Kargo' çalışmalarına 47.9 milyon dolarlık bütçe talebinde bulundu.

Söz konusu proje ile aynı zamanda askeri olarak da kriz durumlarında dünyanın en uzak noktasına en kısa sürede ulaşılması hedefleniyor.