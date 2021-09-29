ABD, sesten 5 kat hızlı hipersonik füzeyi test etti

Rusya'nın ardından ABD de yeni hipersonik füzesini test etti. Raytheon tarafından geliştirilen füze, saatte 6 bin 200 kilometre hıza ulaşmayı başardı.

Uzun yıllardır ABD ve Rusya arasında devam eden silah teknolojileri yarışı, günümüzde "hipersonik" olarak devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde silah geliştiren Raytheon şirketi, yeni bir füze denemesinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Scramjet motor teknolojisiyle çalışan hipersonik füze, 6 bin 200 kilometre hıza ulaştı. Bu sürat füzenin sesten beş kat daha hızlı olduğunu anlamına geliyor. Öte yandan füzenin bir saniyete katettiği mesafe ise 1.7 kilometrenin üzerinde.

HAVADAN ATEŞLENDİ

Füzeyi hava aracıyla gökyüzüne çıkaran Raytheon, ardından silahı havada bıraktı ve füzenin itici motorları ateşlendi. Böylece hipersonik silah, tüm ivmelemesini yatay olarak gerçekleştirdi.





GÖZLER RUSYA'DA

Bir süredir Tsircon füzesini geliştiren Rusya, ABD'den gelen haberlere kayıtsız kalmadı. Rus resmi haber ajansı TASS, Tsircon'un başarıyla gemiden fırlatıldığı haberini paylaştı. TASS'taki verilere göre, Tsirkon'un bir sonraki testleri kasım ayında başlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada, Tsircon füzelerin yenilmez ve rakipsiz olduğunu iddia etmişti.