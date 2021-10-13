ABD, siber suçla mücadele toplantısına Rusya'yı çağırmadı

Artan fidye yazılımı ve diğer siber suç tehdidiyle mücadele etmeyi amaçlayan ve ABD liderliğindeki 30 ülkeden oluşan sanal toplantıya Rusya davet edilmedi.

Son zamanlarda oldukça artan siber saldırılar nedeniyle ABD, oldukça zor durumda kalmıştı.

Örneğin hackerlar, mayıs ayında Colonial Pipeline tarafından işletilen bir boru hattını hedef alarak doğu Amerika Birleşik Devletleri'nde yakıt kesintilerine neden oldu.

Ayrıca bu yıl, ABD'nin çeşitli devlet kurumlarına siber saldırılar yapıldı ve çeşitli gizli dosyalar ele geçirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu saldırıların ardından sert açıklamalar yaparak saldırganlara bedel ödeteceğini söylemişti.

RUSYA'YI DAVET ETMEDİ

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, artan fidye yazılımı ve diğer siber suç tehdidiyle mücadele etmeyi amaçlayan ve ABD liderliğindeki 30 ülkeden oluşan sanal bir toplantıya Rusya'nın davet edilmediğini açıkladı.

RUSYA NEDEN DAVET EDİLMEDİ

Siber güvenlik uzmanları, ABD'ye saldıran birçok fidye yazılımı çetesinin Ukrayna ve Rusya'dan faaliyet gösterdiğini söylüyor.

Bazı ABD'li yetkililer ve analistler, Rus fidye yazılımı çetelerinin Kremlin'in onayıyla çalıştığını, ancak doğrudan hükümet tarafından kontrol edilmediğini belirtiyor.

ABD'li teknoloji devi Microsoft da daha önce ABD'ye yapılan saldırıların arkasında Rusya olduğunu defalarca açıklamıştı.

TOPLANTIDA SİBER SALDIRILAR ELE ALINACAK

Rusya'nın davet edilmediği, iki gün sürecek ve altı oturumdan oluşacak toplantıda, fidye ödemelerini aklamak için sanal para biriminin kötüye kullanımının ele alınması, fidye yazılımı suçlularının kovuşturulması, fidye yazılımlarına karşı diplomasinin kullanılması ve ulusların bu tür saldırılara karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olma gibi konular ele alınacak.

ABD'nin yanı sıra Hindistan, Avustralya, Almanya ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu dört ülke; sanal para ve diplomasi gibi konularda tartışmalara öncülük edecek.

Toplantıya katılacak diğer ülkeler arasında Kanada, Fransa, Birleşik Krallık, Brezilya, Meksika, Japonya, Ukrayna, İrlanda, İsrail, Güney Afrika ve Avrupa Birliği yer alıyor.