ABD, TikTok'un satılması için verilen süreyi uzattı

ABD hükümeti, ülkedeki operasyonlarını satması için TikTok'a tanınan süreyi 15 gün daha uzatma kararı aldı.

Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, ülkedeki haklarını ABD'li bir şirkete satmak için görüşme halindeydi.

ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşma sağlamış, ancak bu anlaşma hiçbir zaman sonuçlanmamıştı.

SÜRE UZATILDI

Normal şartlarda ABD hükümetinin TikTok'a tanıdığı süre, 12 Kasım günü sona eriyordu. Ancak hükümet, Çinli şirkete 15 gün daha tanıdı ve süreyi 27 Kasım tarihine kadar uzattı.

Öyle görünüyor ki ABD ile TikTok arasındaki anlaşma kesinleşene kadar Trump yönetimi, Çinli uygulamayı yasaklamak için elinden geleni yapacak. Ancak TikTok'a verilen sürenin sürekli uzatılması, Çin şirkete biraz daha zaman kazandırıyor.

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