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    ABD, Xiaomi‘yi kara listeden çıkarıyor

    ABD hükümeti, eski Başkan Trump döneminde kara listeye alınan Xiaomi’yi, mahkeme kararı kapsamında kara listeden çıkarma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 16:39
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    ABD, Xiaomi‘yi kara listeden çıkarıyor

    ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden ticaret savaşları nedeniyle daha önce Huawei ve TikTok gibi markalar kara listeye alınmıştı.

    Donald Trump ve yönetimi, görevi bırakmadan önce Xiaomi ve diğer bazı şirketleri de kara listeye dahil etmiş ve Çin ordusu ile bağlantılı oldukları belirtilmişti.

    Söz konusu tanımlama ile ABD vatandaşlarının listedeki şirketlere yatırım yapması engellenirken, Xiaomi listeden çıkarılmak için ABD Savunma Bakanlığı'ndan davacı olmuş ve Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddialarını reddetmişti.

    XIAOMI, KARA LİSTEDEN ÇIKIYOR

    ABD Savunma Bakanlığı’nın, eski başkan Donald Trump döneminde kara listeye alınan Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’yi kara listeden çıkaracağı bildirildi.

    Kararın ardından şirket hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 6 artarken, konuyla ilgili fikri sorulan Xiaomi sözcüsü, şirketin en son gelişmeleri ayrıntıya girmeden yakından izlediğini söyledi.

    ABD, Xiaomi‘yi kara listeden çıkarıyor #1

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