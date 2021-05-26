ABD, Xiaomi‘yi kara listeden resmen çıkardı

ABD hükümeti, eski Başkan Trump döneminde kara listeye alınan Xiaomi’yi, mahkeme kararı kapsamında kara listeden çıkarma kararı aldı.

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden ticaret savaşları nedeniyle daha önce Huawei ve TikTok gibi markalar kara listeye girmişti.

Donald Trump ve yönetimi, görevi bırakmadan önce Xiaomi ve diğer bazı şirketleri de kara listeye dahil etmiş ve Çin ordusu ile bağlantılı olduklarını iddia etmişti.

Söz konusu tanımlama ile ABD vatandaşlarının listedeki şirketlere yatırım yapması engellenirken, Xiaomi listeden çıkarılmak için ABD Savunma Bakanlığı'ndan davacı olmuş ve Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddialarını kabul etmemişti.

XIAOMI, KARA LİSTEDEN RESMEN ÇIKTI

ABD Savunma Bakanlığı’nın, eski başkan Donald Trump döneminde kara listeye alınan Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’yi kara listeden çıkaracağını geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmıştık.

Beklenen oldu ve Xiaomi, ABD mahkemesinin şirketin "Çin ordusu bağlantılı şirket" unvanını kaldırdığını ve ABD'li kişilerin şirket hisselerini satın alması veya elinde bulundurması üzerindeki tüm kısıtlamaların kalktığını açıkladı.

Xiaomi tarafından Hong Kong borsasına sunulan dosyada, "ABD'nin Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın şirketi Çin ordusu bağlantılı şirket (CCMC) olarak tanımlayan kararını iptal eden bir emir yayınladı". ifadeleri kullanıldı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun ise "Şirketimiz açık, şeffaf, halka açık, bağımsız olarak işletilen ve yönetilen bir şirket olduğunu yeniden gösterdi." dedi.